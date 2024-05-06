Развод для страдальцев с лишним весом: Диетолог развеяла популярный миф о худеющих на чае
Диетолог Лазуренко: Чай поможет похудеть только вместе с физическими нагрузками
Чай поможет похудеть только вместе с физическими нагрузками. Обложка © Freepik / cookie-studio
В чае содержится много полезных элементов, но он не является универсальным средством для похудения и не влияет на объём жировой клетки, объяснила диетолог Наталья Лазуренко. По её словам, снизить вес можно только при правильном использовании этого напитка в рационе вместе с активными физическими нагрузками.
"Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом. Правильное использование чая в общем рационе, где он не является запивочным материалом, плюс активные физические нагрузки помогут снизить вес. Комплексные мероприятия. Только лишь чай вес не снизит", — пояснила диетолог в беседе с NEWS.ru.
Чай содержит огромное количество полезных витаминов группы B, микроэлементов и ряд специфических веществ: кофеин, который работает на центральную нервную систему и дарит заряд бодрости, катехины и полифенолы, работающие на детоксикацию организма и помогающие выводить токсичные продукты. Кроме того, он может воздействовать на общий метаболизм и ускорить его, что влияет на углеводный и жировой обмен, а для снижения веса это важно, резюмировала эксперт.
Ранее были раскрыты чудодейственные свойства египетского чая каркаде. Он богат витамином С и большим количеством антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на сосуды. Также ускоряет метаболические процессы, улучшает желчеотток и лимфоотток, обладает мочегонным действием, поэтому его полезно пить при похудении. К тому же каркаде может укрепить иммунную систему.