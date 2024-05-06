Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 14:55

Развод для страдальцев с лишним весом: Диетолог развеяла популярный миф о худеющих на чае

Диетолог Лазуренко: Чай поможет похудеть только вместе с физическими нагрузками

Чай поможет похудеть только вместе с физическими нагрузками. Обложка © Freepik / cookie-studio

Чай поможет похудеть только вместе с физическими нагрузками. Обложка © Freepik / cookie-studio

В чае содержится много полезных элементов, но он не является универсальным средством для похудения и не влияет на объём жировой клетки, объяснила диетолог Наталья Лазуренко. По её словам, снизить вес можно только при правильном использовании этого напитка в рационе вместе с активными физическими нагрузками.

"Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом. Правильное использование чая в общем рационе, где он не является запивочным материалом, плюс активные физические нагрузки помогут снизить вес. Комплексные мероприятия. Только лишь чай вес не снизит", — пояснила диетолог в беседе с NEWS.ru.

Чай содержит огромное количество полезных витаминов группы B, микроэлементов и ряд специфических веществ: кофеин, который работает на центральную нервную систему и дарит заряд бодрости, катехины и полифенолы, работающие на детоксикацию организма и помогающие выводить токсичные продукты. Кроме того, он может воздействовать на общий метаболизм и ускорить его, что влияет на углеводный и жировой обмен, а для снижения веса это важно, резюмировала эксперт.

Врач перечислила 10 лучших отваров для иммунитета
Врач перечислила 10 лучших отваров для иммунитета

Ранее были раскрыты чудодейственные свойства египетского чая каркаде. Он богат витамином С и большим количеством антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на сосуды. Также ускоряет метаболические процессы, улучшает желчеотток и лимфоотток, обладает мочегонным действием, поэтому его полезно пить при похудении. К тому же каркаде может укрепить иммунную систему.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров