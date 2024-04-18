Врач перечислила 10 лучших отваров для иммунитета
Педиатр Сайфулина: Отвары из шиповника и калины хорошо влияют на иммунитет
Для поддержания иммунитета нужно обратиться к отварам шиповника, калины, рябины и клюквы, рассказала врач-педиатр АО "Медицина" Марьям Сайфулина. Против ангины и простуды она советует шалфей, а от гриппа — ягоды и листья малины.
"В поддержании иммунитета помогают отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства — мёд. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством", — перечислила медик в беседе с РИАМО.
При заболеваниях горла Сайфулина рекомендует пользоваться липовым цветом, а при простуде и бессоннице — овёс посевной. Однако перед принятием средств народной медицины, необходимо убедиться в отсутствии аллергических реакций, предупредила специалист.
Ранее Life.ru рассказывал, что в чае содержатся дубильные вещества — танины. Их концентрация зависит от способа приготовления напитка. Из-за них железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из продуктов животного происхождения. Поэтому людям, страдающим латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, следует контролировать употребление чая.
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