Врач перечислила 10 лучших отваров для иммунитета

Для поддержания иммунитета нужно обратиться к отварам шиповника, калины, рябины и клюквы, рассказала врач-педиатр АО "Медицина" Марьям Сайфулина. Против ангины и простуды она советует шалфей, а от гриппа — ягоды и листья малины.

"В поддержании иммунитета помогают отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства — мёд. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством", — перечислила медик в беседе с РИАМО.