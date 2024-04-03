Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит налегать на чай

Несмотря на все полезные свойства чая, некоторым людям следует воздержаться от его употребления. О том, кому не следует злоупотреблять этим напитком, в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Собеседница издания рассказала, что в чае содержатся дубильные вещества — танины. Их концентрация зависит от способа приготовления напитка. Из-за них железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из животного происхождения. Поэтому людям, страдающим латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, следует контролировать употребление чая.

Также в группе риска граждане, у которых выявлено какое-либо тревожно-депрессивное расстройство. Причиной тому является содержащийся в чае кофеин, который в больших количествах усиливает стресс и беспокойство. Однако, по словам врача-гастроэнтеролога "СМ-Клиники", исследования указывают на то, что такого может не произойти, если не превышать дневную дозу кофеина в 200 миллиграмм.

Люди с функциональной диспепсией тоже с осторожностью должны относиться к употреблению этого напитка, так как он может вызвать у них тошноту или боль в желудке. Это тоже связано с танинами. Чтобы сгладить подобное действие, рекомендовано добавлять в чай немного молока или съесть немного еды. Также не стоит злоупотреблять чаем беременным.

"Некоторые женщины стараются пить только травяные чаи, где нет кофеина. Однако важно понимать, что не все из них безопасны для беременной женщины. Например, те, что содержат солодку. Поэтому, повторюсь, если есть какие-то сомнения, лучше проконсультируйтесь со специалистом", — заключила Антюфеева.