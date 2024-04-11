Не только аллергия и простуда: Врач назвала неожиданные болезни, которые обостряются весной Врач Филёва: Весной чаще всего обостряются циститы, гайморит, отит и герпес 11 апреля, 07:42 Весной чаще всего обостряются аллергия, гайморит, отит. Обложка © Freepik.com

К весне у большинства россиян снижается иммунитет. Дело в том, что зимой мы меньше двигаемся и гуляем, возникает дефицит витаминов, недостаток солнечного света угнетающе действует на психику. А с наступлением тёплых дней ослабленный организм подвергается новым испытаниям. О том, какие болезни чаще всего обостряются именно весной, Life.ru рассказала врач Александра Филёва.

Самые частые спутники весны — это простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. Весной из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия. При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов. Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Кроме того, весной выше вероятность обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, увеличивается риск инфарктов и инсультов. Люди с повышенным и пониженным артериальным давлением в это время года испытывают недомогание, у них чаще болит и кружится голова, случаются приступы слабости. Нередко весной напоминают о себе заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, остеохондрозы), различные дерматиты, заболевания желудочно-кишечного тракта (например, язва желудка).

В это время обостряются не только телесные недуги, но и хронические расстройства психики, увеличивается частота невротических и депрессивных расстройств. Филёва объяснила, что из-за длинного светового дня весной меняются биоритмы, активизируется гормональная система. Большинство людей при этом испытывают бодрость, прилив сил, ощущение пробуждения от спячки. Но пациенты с расстройствами психики не всегда готовы адекватно воспринять такие резкие перемены и могут испытывать чувство тревоги и беспокойства.

С началом цветения деревьев, кустарников и трав к этому перечню недугов добавляется поллиноз (сенная лихорадка) — аллергия на пыльцу растений. Она проявляется заложенностью носа, отёком век, зудом, нарушением обоняния, головной болью, утомляемостью. Самые распространённые аллергены, вызывающие сезонное осложнение, — берёза, ольха, ясень, дуб, тополь, липа, пшеница, рожь.

Напомним, что в Россию уже пришла не только календарная весна, но и астрономическая, и метеорологическая. И, несмотря на позитивные перемены в природе, у людей может, напротив, портиться настроение. Происходит это из-за того, что на фоне улучшения погоды, потепления и солнечных деньков люди хотят подтверждения ожиданий позитивных моментов. Если же этого не происходит, они чувствуют себя обманутыми. Подробнее о специфике весеннего обострения читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев