"Расшатывает психику": Россиян предупредили о начале весеннего обострения

У людей в начале весны часто наступает моральное и физическое истощение, которое усугубляется разочарованием и несбывшимися ожиданиями. Об этом россиян предупредил врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"Настроение колеблется в зависимости от ситуации, чувств и даже солнечных лучей. Есть разные точки зрения. Например, то, что люди, планируя новый год, ожидают какие-то изменения в жизни, что всё улучшится и всё получится. Но проходит год, всё остаётся на месте, и люди испытывают разочарование", — подчеркнул медик в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что в начале весны чаще встречаются попытки людей свести счёты с жизнью. Психику россиян может расшатать то, что они на фоне улучшения погоды, потепления и солнечных деньков хотят подтверждения ожиданий позитивных моментов. Если же этого не происходит, они чувствуют себя обманутыми, уточнил Файнзильберг.

Специалист пояснил, что весеннее обострение может происходить на фоне спада настроения и тонуса организма из-за отсутствия солнца и длительных холодов. По его словам, к началу весны у людей часто происходит истощение, и именно на это время года приходится наибольшее число обращений к специалистам.