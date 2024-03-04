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4 марта, 13:14

"Расшатывает психику": Россиян предупредили о начале весеннего обострения

Психиатр Файнзильберг: Люди морально и физически истощены с наступлением весны

У людей в начале весны часто наступает моральное и физическое истощение, которое усугубляется разочарованием и несбывшимися ожиданиями. Об этом россиян предупредил врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"Настроение колеблется в зависимости от ситуации, чувств и даже солнечных лучей. Есть разные точки зрения. Например, то, что люди, планируя новый год, ожидают какие-то изменения в жизни, что всё улучшится и всё получится. Но проходит год, всё остаётся на месте, и люди испытывают разочарование", подчеркнул медик в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что в начале весны чаще встречаются попытки людей свести счёты с жизнью. Психику россиян может расшатать то, что они на фоне улучшения погоды, потепления и солнечных деньков хотят подтверждения ожиданий позитивных моментов. Если же этого не происходит, они чувствуют себя обманутыми, уточнил Файнзильберг.

Специалист пояснил, что весеннее обострение может происходить на фоне спада настроения и тонуса организма из-за отсутствия солнца и длительных холодов. По его словам, к началу весны у людей часто происходит истощение, и именно на это время года приходится наибольшее число обращений к специалистам.
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Напомним, что ранее другой психиатр назвал весеннее обострение мифом. По словам специалиста, состояние ментального здоровья не всегда зависит от времени года, но иногда может встречаться закономерность для расстройств настроения.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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