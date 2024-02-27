Психиатр Лукьянов развеял миф о существовании весеннего и осеннего обострений

Весенние и осенние обострения — по большей части миф, заявил психиатр Николай Лукьянов. По словам врача, состояние ментального здоровья не всегда зависит от времени года, однако иногда может встречаться закономерность для расстройств настроения.

"Депрессивное расстройство может носить сезонный характер. Иногда у пациентов появляются симптомы депрессии в осенне-зимний период, снижается настроение, появляется тоскливость, апатия, чувство постоянной усталости, при этом весной и летом состояние улучшается. Пациентов также может беспокоить раздражительность, тревога, нарушения сна и аппетита", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".

Лукьянов пояснил, что подобные изменения связывают с недостатком солнечного света, из-за чего у человека повышается выработка мелатонина. К слову, для такой сезонной депрессии в специальной литературе даже есть название — "сезонное аффективное расстройство".