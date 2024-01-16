Назван опасный возраст, когда человек наиболее уязвим перед шизофренией и биполяркой

Самые тяжёлые психические болезни, например шизофрения, биполярное расстройство начинаются, как правило, в молодом возрасте, до 30 лет. Об этом заявил эксперт по доказательной медицине, врач-психиатр Артём Гилёв, комментируя исследование австралийских учёных.

Специалисты выяснили, что больше всего проблем с ментальным здоровьем наблюдается в 15–24 и 25–34 года. При этом у 65-летних, как отмечают учёные, тревожно-депрессивные нарушения фиксируются гораздо реже. В то же время они указали, что у более поздних поколений психических расстройств всё же больше.

"Людей старше 40 лет, которым бы впервые поставили диагноз "шизофрения", практически нет. В 50–60 лет — и подавно. Так что пик выявляемости наиболее серьёзных психических заболеваний действительно приходится на 16–17 или 25–30 лет. Это объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней", — подчеркнул ведущий YouTube-канала "Видеоблог о психиатрии доктора Гилёва" в беседе с kp.ru.

При этом врач добавил, что депрессивные и тревожные расстройства не связаны с возрастом. Здесь большую роль играет текущая обстановка в стране и мире. Эксперт указал: если человек по жизни сталкивается с постоянным стрессом, то число таких расстройств возрастает.

"Второй важный фактор — генетика. Определённые "поломки" в генах способствуют развитию депрессивных и тревожных расстройств. Но всё-таки стартуют эти заболевания именно из-за внешних условий, социальных потрясений, кризисов. А также после эпидемий", — сказал психиатр.

Кроме того, он отметил, что на возрасте не завязана устойчивость к нервным расстройствам, всё объясняется тем, сколько потрясений перенёс человек. Чем больше он их пережил, тем прогноз хуже. Гилёв подчеркнул, что привыкнуть к напряжению нельзя — каждое новое давление расшатывает психику и накапливается внутри.

При этом врач не решился утверждать, что психике молодёжи вредит чрезмерное увлечение смартфонами и виртуальное общение. По его мнению, некоторым оно даже полезно. Кроме того, психиатр призвал не драматизировать, говоря о том, что бесконечное пролистывание лент соцсетей бьёт по психике.

"Безудержное перелистывание лент в соцсетях может быть признаком синдрома дефицита внимания. Но это вовсе не значит, что сами по себе соцсети породили такое нарушение. Оно существовало и раньше, просто не было гаджетов как поля для его проявления", — заключил эксперт.