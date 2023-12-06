Психиатр объяснил, как за пять минут побороть приступ панической атаки

При возникновении панической атаки необходимо успокоить сердцебиение и восстановить контроль над дыханием. Для этого нужно устранить избыток кислорода в крови. Именно он и провоцирует рефлекторную задержку дыхания, которую многие принимают за удушье.

"Сосредоточьтесь на дыхании, следите за тем, чтобы выдох был длинным и глубоким. Необходимо выпустить весь воздух из лёгких. Также можно попробовать технику квадратного дыхания: четыре счёта вдох, четыре — задержка, четыре — выдох, четыре — задержка. Дышите размеренно не менее пяти минут", — рассказал врач-психиатр Клиники доктора Исаева Андрей Корнев в беседе с "Газетой.ru".

При этом порой наблюдаются две клинические значимые формы тревоги: генерализованная и пароксизмальная. Первая существует неким фоном, а вторая проявляется, когда человек испытывает перенапряжение. При этом врач заверил, что паническая атака — это не опасное для жизни состояние, а лишь субъективное переживание, на которое человек вполне может сам воздействовать.

В этот момент важно включить парасимпатическую систему, которая отвечает за расслабление, замедление, успокоение и сон. Особенно хорошо помочь может специальная техника переключения внимания. Нужно, например, перечислить предметы вокруг, вспомнить стихи или тексты песен. Зачастую приступы не длятся более 30 минут, однако после них человек чувствует себя разбитым, утомлённым и опустошённым.

"Первый шаг в борьбе с паническими атаками — это осознание того, что приступ не угрожает жизни. Это просто эмоциональный эксцесс, к которому нужно постараться относиться адекватно, как к чему-то, что скоро пройдёт. И ни в коем случае не драматизировать, а искать пути решения проблемы", — пояснил психиатр.