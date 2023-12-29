Психолог перечислила способы побороть стресс

Стресс помогает человеку преодолеть проблему, однако чрезмерный стресс может нанести большой вред организму, в том числе физическому и эмоциональному здоровью, предупредила в беседе с "Газетой.ru" психолог Анастасия Решетникова.

Для борьбы со стрессом есть несколько способов. Например, быстрее всего избавиться от напряжения помогут физические нагрузки: спортзал, бассейн или просто пешая прогулка. Во время таких занятий в организме вырабатывается огромное количество гормонов, в числе которых дофамин, эстроген, тестостерон, тироксин и адреналин.

Также можно посетить групповую сессию психологической игры, которая поможет взглянуть на проблему под другим углом и поменять своё отношение к ней. Как объяснила врач, секрет эффективности групповой терапии заключается в обмене опытом, который снимает чувство изоляции и помогает человеку понять, что он не одинок в своих переживаниях.

Также помочь расслабиться и поговорить о проблемах помогает игровой формат, с помощью которого намного легче раскрыться. Однако ведущего стоит выбирать с особой осторожностью и прибегать лишь к услугам сертифицированных специалистов с психологическим образованием. Кроме того, в работе с негативными эмоциями поможет и дыхательная практика. Она снижает эмоциональную неустойчивость, помогает обрести положительные эмоции, восстанавливает физиологические реакции и даже улучшает сон.