Врач назвала "незаметные" привычки, которые убивают нервную систему

Казалось бы, невинные привычки могут говорить о нарушениях в нервной системе и длительном стрессе, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с "Газетой.ru". Она предупредила, что некоторые действия могут привести в дальнейшем и к физическим увечьям.

Первая привычка — навязчивые действия. Например, тряска ноги или раскачивание из стороны в сторону, щёлканье суставами пальцев — симптомы, которые говорят о стрессе. Уланкина отметила, что таким образом организм пытается сбросить напряжение. По её словам, такие привычки мешают окружающим и самому человеку, а в итоге могут привести к обсессивно-компульсивным расстройствам или повреждению суставов.

О тревожных расстройствах говорит и самоповреждение. Привычка грызть ногти, выдавливать прыщи, обкусывать губы или отрывать заусенцы часто сигнализирует о хроническом стрессе или психических проблемах. По словам врача, это может привести к более серьёзным последствиям, чем синяки, ведь такое поведение — признак аутоагрессии, что означает, что, повреждая своё тело, человек пытается проявить негативные эмоции, которые он не умеет проживать другими способами.

Следующая привычка — суетливость, а также попытки сделать несколько дел сразу и невозможность сосредоточиться. Они могут быть первыми признаками невроза или тревожного расстройства, а также указывают на длительный стресс. В этом случае человек переживает, что может что-то не успеть и столкнуться с осуждением или наказанием, поэтому он старается сделать множество дел и суетится, объяснила Уланкина.

"Привычка грызть карандаш или ручку обычно складывается в школьные годы, но некоторые взрослые люди тоже вспоминают о ней в ситуациях, когда испытывают тревогу или необходимость сосредоточиться. Эта привычка может привести к формированию неправильного прикуса, развитию кишечных инфекций, микротравмам слизистой оболочки рта, которые могут вызвать воспаление", — заключила врач.