Эксперт по чистоте назвала 5 вредных привычек при уборке, которыми грешат все россияне Эксперт Гершензон призвала менять тряпки для уборки не реже раза в месяц 4 декабря, 09:59 Губки для посуды нужно менять раз в неделю, а тряпки обновлять раз в месяц. Фото © Freepik / zinkevych

Уборка в доме — процесс тяжёлый и энергозатратный. Это занятие отнимает много нервов и сил во многом из-за того, что мы изначально неправильно выстраиваем процесс. Эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала Лайфу о пяти вредных привычках, от которых обязательно нужно избавиться во время уборки.

1. Оставлять сложные загрязнения до генеральной уборки. Многие люди любят оставлять стойкие загрязнения, например из ниоткуда появившееся пятно на ковре или образовавшийся в ванной комнате налёт, до масштабной уборки. В основном это объясняется экономией времени, указала Гершензон.

"Между тем такая политика только усугубляет положение. Загрязнения успевают глубоко проникнуть в поверхность волокна, застыть и стать более устойчивыми к выведению, порой даже нарушая целостность материала. Это приводит к тому, что во время генеральной уборки люди тратят в два, а то и в три раза больше времени на очищение поверхностей", — пояснила собеседница Лайфа.

2. Использовать средства с отдушкой. Такая привычка может вызвать воспаление лёгких из-за сильной аллергической реакции на вещества. Поэтому Гершензон советует выбирать средства без выраженного цвета и запаха, а также принять тот факт, что пресловутый "запах чистоты", как и запах "свежевыстиранного белья" — это лишь уловка маркетологов.

3. Месяцами использовать одни и те же тряпки и губки. По словам специалиста, необходимо менять губки раз в неделю, а тряпки обновлять раз в месяц и не забыть обрабатывать их кипятком.

На одной только губке для мытья посуды на 1 квадратный сантиметр приходится 45 миллиардов бактерий. Похожая ситуация и с тряпками Эксперт по чистоте Елена Гершензон

4. Игнорировать труднодоступные места. Люди привыкли не обращать внимания на пустые места за шкафом и за кроватью, а ведь именно там больше всего скапливается домашней пыли, которая впоследствии с потоком воздуха распространяется и на другие поверхности квартиры, пояснила эксперт.

5. Покупать десятки флаконов под разные типы поверхности. Когда люди покупают много разных составов, можно испортить поверхность мебели, случайно их перепутав. Собеседница Лайфа рекомендует выбирать универсальные моющие средства, предназначенные практически для любых типов поверхности. Это поможет вам ещё и сэкономить. В таком случае важно учитывать концентрацию продукта, подытожила специалист.

А ранее Лайф поделился с россиянами шестью лайфхаками по эффективной уборке санузла. Так, например, чтобы поддержать чистоту и порядок в ванной, рекомендуется налить трёхпроцентную перекись во флакон с пульверизатором и опрыскать её. Всего за 30 минут она обесцветит любую органику. Для пущей эффективности можно добавить уксус или лимонную кислоту.