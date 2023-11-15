Ещё скажете спасибо: 7 вещей для дома, которые подарят десятки часов свободного времени в месяц

В современном мире, где время является самым ценным ресурсом, все мы стремимся найти способы сэкономить его. К счастью, существует множество инновационных и не очень устройств для дома, которые помогут выделить на досуг десятки часов каждый месяц. Они не только облегчат вашу жизнь, но и позволят наслаждаться большим комфортом и удобством. В этой статье рассмотрим несколько таких вещей, точно стоящих вашего внимания.

1. Проточный водонагреватель

7 классных вещей для дома, которые упростят жизнь. Фото © Freepik

Проточный водонагреватель — идеальное решение для периодов отключения горячей воды. Купите небольшой девайс и забудьте о неудобствах навсегда. Он позволит принимать душ даже без горячей воды в сети и обеспечит вас комфортом. Это решение настолько экономично, что даже снизит суммы в счетах по оплате воды.

2. Робот-пылесос

7 вещей, которые сэкономят вам десятки часов. Фото © Freepik / pikisuperstar

Робот-пылесос сэкономит вам кучу времени и сил на уборку. Гаджет автоматически очищает дом от пыли и мусора, не требует постоянного присутствия и по сравнению с обычными пылесосами почти не шумит. А благодаря компактности и специальным датчикам может легко проникнуть в труднодоступные места и под мебелью. Вы сможете наслаждаться чистотой в доме, не прилагая к этому почти никаких усилий.

3. Умные розетки

Как сэкономить время на домашних делах: 7 необходимых девайсов. Фото © Shutterstock

Такая крошечная деталь, а ощущение, что живёте в будущем, обеспечено. Вы сможете включать и выключать чайник, утюг или светильник дистанционно, даже не вставая с кровати: будет достаточно приложения на телефоне. Кроме того, есть копеечные розетки с таймером, которые позволят автоматически включать и выключать электроприборы в нужное вам время. Это, кстати, ещё и поможет сэкономить на счетах за электричество.

4. Датчик влажности для ванной комнаты

Гаджеты, которые сэкономят ваше время и упростят жизнь. Фото © Freepik / vecstock

Никто не хочет тратить время и силы на борьбу с плесенью и грибком в ванной комнате. Но эту проблему можно предотвратить ещё до её возникновения! Датчик влажности почти не требует электричества — включается только тогда, когда в ванной становится слишком влажно. Дальше дело за вами — скорее всё проветрить и высушить.

5. Увлажнитель воздуха

Экономьте время и энергию в домашних делах с 7 полезными вещами. Фото © Shutterstock

Увлажнитель воздуха — необходимая вещь для большинства квартир в России на зиму. Мы все прекрасно знаем, как яростно работает наше отопление. Не замёрзнем, спасибо, но и сталкиваться с последствиями сухого воздуха не хочется. Поэтому завести увлажнитель будет совсем не лишним. Поверьте, оно того стоит.

6. Самоочищающийся лоток для кошек

7 вещей для дома, которые помогут вам справиться с домашними делами быстрее. Фото © Shutterstock

Решение не самое бюджетное, но, уверены, для тех, у кого дома больше чем одна кошка, это будет спасением. Такие лотки, чаще всего они выглядят как какие-то космические капсулы, оснащены специальной системой, которая автоматически удаляет результаты жизнедеятельности питомцев после использования. Вы больше не будете тратить время на ручную очистку лотка, а ваша кошка всегда будет иметь чистое место для использования. Идеально!

7. Посудомоечная машина

Гаджеты для экономии времени. Фото © Shutterstock

Это база! Хотя, должно быть, многие считают, что без этого гаджета можно обойтись. Спросите у любого, кто когда-то установил этого помощника себе, — никто больше просто не сможет жить без посудомойки. Тут одни плюсы. И время экономите, и руки лишний раз не мочите, и спина целее: люди выше 1,8 м знают, какой это квест — в полусогнутом состоянии драить тарелки.