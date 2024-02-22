Психиатр назвал 2 шалости, которые снимают стресс и прокачивают мозг

О двух нетривиальных способах улучшения эмоционального состояния и борьбы со стрессом рассказал кандидат медицинских наук, врач-психиатр Евгений Фомин. Он советует поваляться в снегу или покричать в лесу для создания новых нейронных связей в головном мозге.

"Мы, как правило, живём по шаблонам: поведенческому, эмоциональному и когнитивному. И когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, то это даёт определённый положительный психотерапевтический эффект. Кроме того, это может сформировать новые нейронные связи как некий новый опыт, что тоже положительно отразится на когнитивном и эмоциональном состоянии человека", — объяснил Фомин в интервью "Радио Sputnik".

Тем, кто по каким-либо соображениям не решается или просто не имеет возможности поголосить в лесу, врач посоветовал улучшенный способ — уроки вокала. А вот валяние в снегу будет полезно для психики не только потому, что это нетипичное поведение для взрослого человека, а ещё за счёт подключения картинки. Городские краски с приходом зимы неизбежно заменяются серыми тонами. В психотерапии есть направление, которое изучает влияние цветов. Белый обладает успокаивающим эффектом. Он также оказывает положительное влияние на физическое состояние и когнитивные функции, поскольку на свежем воздухе кровь дополнительно насыщается кислородом.

Тем не менее врач не советует слишком часто прибегать к такой практике, потому что здесь важно сохранять ощущение новизны. Один раз в две недели вполне подойдёт, чтобы ощущения не приелись. Тем не менее при тяжёлых формах стресса необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

"Не помогут при сильной форме стресса (такие методы. — Прим. Life.ru), при эмоциональных расстройствах, при сильных негативных эмоциональных реакциях, таких как тревога, страх, ревность, агрессия, гнев", — добавил терапевт.