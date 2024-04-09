Аллергикам назвали три приёма, которые помогут избежать весеннего обострения

Весенняя аллергия мучает россиян по всей стране. О трёх способах, которые помогут минимизировать сезонные проявления неприятных симптомов, рассказала специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина. По её словам, первый и главный приём — это избегать контакта с аллергеном, но для этого надо знать, где именно подстерегает опасность.

"Сначала весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем приходит очередь злаков, за ними сорняков, потом наступает повторное цветение злаков", — пояснила эксперт в беседе с RuNews24.

Второй — знать врага в лицо. Хорошо, если аллергик реагирует только на пыльцу какого-то одного растения. Чтобы это узнать, можно сдать анализ на антитела к тому или иному предполагаемому раздражителю, чтобы потом всегда обходить его стороной.

Третий метод основан на так называемой иммунотерапии. Пациенту делают инъекции раствора аллергена, повышая дозу. Его цель — переключить иммунную реакцию на другие более безопасные раздражители.

Кроме этого, следует помнить, что вылечить аллергию невозможно, так как это заболевание, обусловленное наследственностью и заявляющее о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов. Поэтому Вершинина советует не верить коммерческой медицине, обещающей 100% излечения. Победить аллергию совсем наука пока не способна, но минимизировать её проявления вполне возможно с учётом перечисленных рекомендаций, резюмировала эксперт.