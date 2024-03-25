Мыть голову перед сном и гулять в дождь: Советы врача, как справиться с ранней весенней аллергией Врач Купцова советует аллергикам мыть голову перед сном 25 марта, 12:04 Не следует забывать о том, что человек сам приносит к себе в дом пыльцу деревьев и цветов — на одежде, волосах, сумках. Обложка © Freepik.com/wayhomestudio

Весна в 2024 году в средней полосе России наступила довольно рано. А это значит, что и весеннее пробуждение природы также наступит быстрее, чем обычно. Это касается цветения таких деревьев, как ольха, лещина и, конечно же, берёза. Также не стоит забывать о так называемых пыльцевых заносах, когда местные деревья ещё не являются источником пыльцы, но она прилетает из южных регионов. Такое явление особенно заметно при тёплой сухой погоде. О том, как справиться с ранней аллергией, Life.ru рассказала врач-аллерголог Ирина Купцова.

Для того чтобы снизить уровень аллергенной нагрузки, можно прибегнуть к соблюдению некоторых правил. В первую очередь необходимо максимально ограничить контакт с аллергеном-пыльцой. Для этого нужно постараться не выходить на улицу в самый разгар солнечного сухого дня: прогулки лучше перенести на утренние (когда воздух ещё только начинает разогреваться) или вечерние (после заката) часы. Ирина Купцова Врач-аллерголог клиники "Будь здоров"

Проветривать квартиру тоже лучше ночью или в дождь. Можно и вовсе — если позволяют обстоятельства — переждать неблагоприятный сезон в регионах с другим режимом цветения. Также не следует забывать о том, что человек сам приносит к себе в дом пыльцу — на одежде, волосах, сумках. Поэтому нужно сразу переодеваться в домашнюю одежду, сумки протирать влажными салфетками, умываться и обязательно мыть волосы перед сном, советует аллерголог.

А если всё же пребывание на улице в самый разгар дня неизбежно, Купцова рекомендует использовать специализированные назальные фильтры или барьерные спреи. И, конечно, стоит избегать места большого скопления деревьев (парки, дачи, берёзовые рощи), так как повышенный уровень аллергена способствует более выраженной реакции.

Для того чтобы неблагоприятный сезон прошёл как можно мягче, лучше заранее проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, существует терапия, которая способствует выработке толерантности к определённым аллергенам, — аллерген- специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот метод лечения способен значительно улучшить состояние человека, страдающего поллинозом, вплоть до полного исчезновения симптомов.

"Также есть приятная новость для людей с аллергией на пыльцу берёзы — уже окончены доклинические исследования вакцины от данного вида аллергии. Её разработкой занимаются учёные из ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России", которые прогнозируют, что при успешных дальнейших исследованиях этот препарат будет доступен для массового использования уже в 2026 году", — добавила врач клиники "Будь здоров".

А ранее россиян предупредили о начале цветения главного аллергена. В тот момент, когда только-только начинает таять снег и температура едва принимает положительные значения, самые первые возбудители — это ольха, лещина, верба, ива и берёза.

Авторы Андрей Горяничев