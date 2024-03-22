Россиянам рассказали, где спастись от аллергии в грядущем сезоне "пыльцевых бурь"

В связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой ожидается весной активное пыление деревьев и образование "пыльцевых бурь". В это время у людей, страдающих аллергией, начинается обострение. В чём опасность "пыльцевых бурь" и как от них защититься, рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Деревья относятся к ветроопыляемым растениям. Аллергию при "пыльцевой буре" вызывает их пыльца, которая в большом количестве выделяется в воздух. Она лёгкая, очень мелкая, поэтому интенсивный ветер переносит её на большие расстояния. Соответственно, чем обильнее цветут растения, тем больше пыльцы они будут выделять", — отметил аллерголог в разговоре с "Вечерней Москвой".

В России "пыльцевые бури" случаются периодически. Их образование совпадает с циклами солнечной активности и магнитными бурями. Это явление происходит, когда совпадают два фактора: обильное цветение ветроопыляемых растений и сухая ветреная погода, которая поднимает пыльцу высоко в воздух и переносит на большие расстояния, объяснил Болибок. Как же пережить "пыльцевую бурю"?

1. Уехать в местность, где отсутствуют ветроопыляемые деревья и травы в период их пыления. Убежищем от аллергии может стать южный берег Крыма, в этой местности есть роза ветров, которая не позволяет пыльце оседать в воздухе. Также можно отправиться в северную часть России, советует иммунолог.

2. Специалист рекомендует в период цветения носить медицинские маски и очки. Также желательно носить одежду, которая полностью закрывает тело, чтобы пыльца не оседала на коже, и закрывать волосы головным убором. Кроме того, важно как можно чаще умываться и промывать нос.

3. Помогут противоаллергенные препараты из аптеки. Однако врач советует избегать гормональных средств. Они действуют практически моментально, но приводят к ослаблению иммунитета, перестают вырабатываться антитела. Это спровоцирует более тяжёлое течение аллергии в следующем сезоне.

4. Аллергикам нужно прийти на приём к аллергологу уже сейчас, чтобы зафиксировать болезнь, и вернуться осенью для прохождения аллерговакцинации. Это поможет избежать проблем в следующем году и подготовить организм к весенне-летнему сезону.