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22 марта, 13:13

Россиян предупредили о начале цветения главного аллергена

Врач Болибок: Первые аллергены начинают цвести с таянием снега

С таянием снега начинается цветение ольхи, лещины, вербы и ивы, пыльца которых является сильным аллергеном. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"В тот момент, когда только-только начинает таять снег и температура едва начинает принимать положительные значения, у нас самый первый аллерген это ольха, лещина (или орешник), верба и ива", сказал Болибок в беседе с телеканалом "Звезда", отметив, что главный аллерген — берёза.

По словам специалиста, в средней полосе РФ ранние деревья начинают цвести в конце марта – апреле, а поздние — в конце апреля – мае. В конце мая – июне цветут луговые (злаковые) травы, а затем сорные травы. Сезон цветения закончится в начале сентября, уточнил доктор.

Кандидат медицинских наук Иван Тарасенко подчеркнул, что есть множество способов пережить сезон цветения. Однако идеальный — изоляцию или смену климатических зон — большинство людей позволить себе не могут. Но есть и другие варианты, например использование качественных очистителей воздуха дома.

"Это не только кондиционирование, это очищение воздуха от аллергенов, и это реально очень эффективно и у детей, и у взрослых. Я лично видел просто потрясающие положительные реакции", — приводит слова эксперта телеканал "360".

Также на период цветения рекомендуется отказаться от употребления продуктов, на которые есть аллергия. Другие способы — специальная терапия и различные системы, например плазмаферез и дуоденальное зондирование, способствующее снижению уровня иммуноглобулина Е и "нааллергизованности". А ещё можно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), лучше всего респираторы.

Вакцину от аллергии на пыльцу берёзы начнут испытывать на добровольцах
Вакцину от аллергии на пыльцу берёзы начнут испытывать на добровольцах

Ранее были названы три болезни, которые обострятся весной. С наступлением этого времени года некоторые люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Эта тенденция касается не только физического, но и психического здоровья. В зоне риска люди с аллергией и ментальными проблемами, а также любители активного отдыха.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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