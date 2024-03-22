Россиян предупредили о начале цветения главного аллергена

С таянием снега начинается цветение ольхи, лещины, вербы и ивы, пыльца которых является сильным аллергеном. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"В тот момент, когда только-только начинает таять снег и температура едва начинает принимать положительные значения, у нас самый первый аллерген — это ольха, лещина (или орешник), верба и ива", — сказал Болибок в беседе с телеканалом "Звезда", отметив, что главный аллерген — берёза.

По словам специалиста, в средней полосе РФ ранние деревья начинают цвести в конце марта – апреле, а поздние — в конце апреля – мае. В конце мая – июне цветут луговые (злаковые) травы, а затем сорные травы. Сезон цветения закончится в начале сентября, уточнил доктор.

Кандидат медицинских наук Иван Тарасенко подчеркнул, что есть множество способов пережить сезон цветения. Однако идеальный — изоляцию или смену климатических зон — большинство людей позволить себе не могут. Но есть и другие варианты, например использование качественных очистителей воздуха дома.

"Это не только кондиционирование, это очищение воздуха от аллергенов, и это реально очень эффективно и у детей, и у взрослых. Я лично видел просто потрясающие положительные реакции", — приводит слова эксперта телеканал "360".

Также на период цветения рекомендуется отказаться от употребления продуктов, на которые есть аллергия. Другие способы — специальная терапия и различные системы, например плазмаферез и дуоденальное зондирование, способствующее снижению уровня иммуноглобулина Е и "нааллергизованности". А ещё можно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), лучше всего респираторы.