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6 февраля, 04:12

От аллергии до шизофрении: Названо три болезни, которые обострятся весной

Инфекционист Мескина предупредила об обострении хронических болезней весной

С приходом весны некоторые люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Эта тенденция касается не только физического, но и психического здоровья. В зоне риска люди с аллергией и ментальными проблемами, а также любители активного отдыха.

По словам инфекциониста Елены Мескиной, зимний период делает слабой иммунную защиту. Кроме того, начинается цветение растений, которое в случае с аллергиками означает зуд, кашель и дискомфорт. Пробуждается также и живая природа.

"Клещевые инфекции — опасность, с которой бы не хотелось сталкиваться. Тем не менее после зимы клещи крайне агрессивны и голодны, и, естественно, они атакуют людей, распространяя возбудителей опасных болезней", — рассказала врач "Вечерней Москве".

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Ещё в марте часто наблюдается дестабилизация личностных расстройств — биполярных и депрессивных. Об этом заявил психотерапевт Владимир Снигур.

"У пациентов с ментальными проблемами обостряются психотические состояния и шизофрения", — уточнил собеседник издания.

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Ранее Life.ru сообщал, что многие жители российской столицы смогли насладиться мартовской погодой в первых числах января. Впрочем, впереди Москву ждут очередные заморозки.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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