От аллергии до шизофрении: Названо три болезни, которые обострятся весной

С приходом весны некоторые люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Эта тенденция касается не только физического, но и психического здоровья. В зоне риска люди с аллергией и ментальными проблемами, а также любители активного отдыха.

По словам инфекциониста Елены Мескиной, зимний период делает слабой иммунную защиту. Кроме того, начинается цветение растений, которое в случае с аллергиками означает зуд, кашель и дискомфорт. Пробуждается также и живая природа.

"Клещевые инфекции — опасность, с которой бы не хотелось сталкиваться. Тем не менее после зимы клещи крайне агрессивны и голодны, и, естественно, они атакуют людей, распространяя возбудителей опасных болезней", — рассказала врач "Вечерней Москве".

Ещё в марте часто наблюдается дестабилизация личностных расстройств — биполярных и депрессивных. Об этом заявил психотерапевт Владимир Снигур.