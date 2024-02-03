Врач разрушил стереотип о связи сезонной ОРВИ и авитаминоза

Осенне-зимний период — это стандартное время для роста заболеваемости ОРВИ. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

"Осенне-зимний период — это подъём заболеваемости респираторными инфекциями. Это не является чем-то из ряда вон выходящим <…> Подъём заболеваемости сейчас закономерный. В целом он наблюдается в различных регионах, в том числе в Москве, области и Санкт-Петербурге", — сообщил Викулов.

По его словам, авитаминоз на этот процесс никак не влияет, так как подобного состояния у жителей крупных городов нет. Для этого необходимо жить на Крайнем Севере и придерживаться очень ограниченной диеты. При этом зимой у человека бывает нехватка железа и цинка, а это влияет на появление респираторных инфекций и их тяжёлое лечение, однако и это не авитаминоз. Максимум — временный гиповитаминоз.

Инфекционист подчеркнул, что в зимний период питание должно быть разнообразным, ведь польза овощей и фруктов в это время может быть снижена. А от бесконтрольного приёма витаминных добавок нужно воздержаться, их определённые дозы может назначить только врач. Но на советы нутрициологов в этом вопросе опираться точно не стоит, заключил доктор.