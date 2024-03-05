Вакцину от аллергии на пыльцу берёзы начнут испытывать на добровольцах

Учёные из Федерального медико-биологического агенства создали прототип вакцины от аллергии на пыльцу берёзы. Испытания препарата планируют начать в 2024 году, уже получен патент на лекарство, сообщил член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.

"На сегодняшний день закончены доклинические исследования данной вакцины, получен патент... В этом году планируется начать клинические исследования", — заявил Муса Хаитов во время сессии "Мир инфекций и эпидемий: как бороться с опасностями", приуроченной ко Всемирному фестивалю молодёжи.

По словам специалиста, вакцина сумеет помочь организму защищаться не только от аллергии на пыльцу берёзы, но также на яблоки, перец и сою.