Назван способ навсегда побороть аллергию

Весной в фазу цветения переходит множество деревьев, это приводит к обострению симптомов поллиноза. Аллерголог-иммунолог Мария Зорина рассказала о способе лечения, который не только снизит проявления аллергии, но и изменит реакцию иммунной системы на них.

По словам врача, единственным способом, который может устранить причину аллергии, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). В случае с аллергией на берёзовую пыльцу доступен неинъекционный препарат. Начинать терапию специалист рекомендует за два-четыре месяца до начала цветения, то есть в ноябре-декабре, продолжая лечение до конца мая.

"Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важны как начало терапии, так и её продолжительность. Осень — оптимальное время для проведения всех необходимых подготовительных процедур: диагностики, уточнения диагноза и проведения плановых прививок, поскольку во время АСИТ вакцинация противопоказана", — объясняет аллерголог-иммунолог "Андреевских больниц – Неболит" в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, первая доза лекарства принимается под наблюдением врача, после чего лечение можно проводить самостоятельно, регулярно отмечая состояние у аллерголога. Чтобы достичь заметного и прочного результата, необходимо пройти три курса АСИТ, что позволит организму развить сопротивление к аллергену.

Среди преимуществ АСИТ специалист выделяет снижение или полное исчезновение симптомов аллергии, уменьшение потребности в симптоматических препаратах, снижение риска развития бронхиальной астмы у пациентов с аллергическим ринитом в три раза. Метод уже доказал свою действенность и позволил тем, у кого есть аллергия, избавиться от этой неприятности.

Необходимо вовремя диагностировать и грамотно вылечить аллергию. Современные методы лечения, такие как АСИТ, могут сказаться на снижении рисков тяжёлого течения аллергии в будущем и обеспечить долговременное облегчение её проявлений, подытожила эксперт.