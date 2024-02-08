Врач рассказала, может ли с возрастом пройти аллергия на животных Врач Ермакова: Часто предрасположенность к аллергии носит наследственный характер 8 февраля, 13:49 Обложка © Shutterstock

Аллергия — это одна из форм специфического иммунного ответа на раздражитель, другими словами — неадекватная реакция иммунной системы на безопасное вещество. Раздражителями могут быть, например, цветочная пыльца, домашняя пыль, шерсть животных и другие аллергены. На самом деле и пыльца, и домашняя пыль не опасны большинству из нас, но иммунная система аллергика на эти и другие раздражители отвечает развитием воспаления. О том, может ли аллергия "пройти" с возрастом, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

Симптомы аллергии в той или иной мере знакомы всем: это слезящиеся глаза, насморк, кашель, раздражение на коже и другие проявления. Для некоторых людей, в том числе и детей, аллергенами могут стать белки, содержащиеся в слюне, эпидермисе, шерсти, моче животных.

Некоторые родители считают, что аллергия на животных у ребёнка может пройти сама по себе к переходному возрасту — "вот тогда сможем завести кошку". К сожалению, это не так. Часто предрасположенность к аллергии носит наследственный характер, а генетику "обмануть" невозможно. Злата Ермакова Врач-аллерголог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Поэтому оптимальный для ответственных родителей вариант — выяснить, нет ли у ребёнка аллергии, до принятия решения о появлении в доме четвероногого питомца. Ермакова советует сводить чадо к врачу-аллергологу, специалист назначит исследования крови на специфические иммуноглобулины к эпителию животного или молекулярную диагностику к соответствующим белкам. И лучше сделать это заранее, чтобы избежать не только аллергии, но и психологической травмы, которая обязательно будет у ребёнка из-за необходимости расстаться с питомцем.

А ранее Life.ru рассказывал, как, казалось бы, безобидная привычка спать с мягкой игрушкой в кровати может нанести вред ребёнку. Не обойдётся без аллергии в том числе.

Авторы Андрей Горяничев