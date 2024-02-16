Особенно для детей: Россиян предупредили об опасности мебели, от которой исходит сильный запах

Новая мебель, от которой исходит сильный запах, может стать причиной проблем со здоровьем. Как рассказал в интервью радио Sputnik эколог Антон Ястребцев, такой мебельный гарнитур может привести к развитию аллергии.

Интенсивный аромат уже является поводом обратиться к производителю и потребовать заменить товар, указал он, ведь этот признак может говорить либо о некачественных материалах, либо о нарушении технологий при сборке. Источником сильного запаха чаще всего является лакокрасочное покрытие, которым ограничивают или не допускают поступления формальдегида в воздух.

"Вряд ли там будут какие-то большие концентрации вредных веществ, хотя и этого нельзя исключать, но тем не менее их воздействие на организм запросто может привести к развитию аллергии, особенно если это ребёнок", — заявил директор лаборатории "Экология жизненного пространства".

В то же время эколог подчеркнул, что не стоит особо беспокоиться, если свежеприобретённая мебель пахнет слабо и только первые месяцы после покупки. Справиться с запахом помогут вентиляционные устройства, так как металлопластиковые окна герметизируют помещение.

"А если мебель неважная, то хорошая вентиляция квартиры спасёт от отравления или аллергии", — заключил эколог.