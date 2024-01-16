Аллергия и ожоги: Ветеринар назвала опасные последствия дешёвой краски для шерсти питомцев

Дешёвая краска для шерсти животных с химией в составе может вызвать аллергию, зуд, проблемы с пищеварением и дыханием, рассказала "Москве 24" ветеринарный врач Рублёвского ветучастка станции по борьбе с болезнями животных ЗАО, грумер, стоматолог Марина Евтеева.

Она обратила внимание, что существуют два вида красок — химические и те, в основу которых входят растительные компоненты. Химическая краска может спровоцировать ожоги, особенно в районе ушей, а также обострить хронические заболевания.

"Бишоны, пудели и многие другие породы собак часто бывают аллергиками. Им нужен специальный корм, у них текут глаза, есть проблемы с ЖКТ. Нанесение краски на шерсть таких животных особенно опасно", — пояснила Евтеева.

Ещё хуже, если химия попадёт животному в пищеварительный тракт, а такое возможно, ведь оно обязательно будет вылизываться. В итоге может наступить отравление.

При желании покреативить лучше сходить в груминг-салон, где используется дорогая краска на растительной основе. Там, как правило, используется сертифицированный продукт, не имеющий запаха и прошедший все необходимые тестирования. Перед окрашиванием специалист должен выявить реакцию животного, используя маленький участок шерсти. Если негативных последствий нет, то питомца можно красить. Однако если у животного хронические заболевания, оно состоит на учёте у дерматолога, перед процедурой лучше посоветоваться с врачом.

Также эксперт предупредила, что не нужно делать окрашивание кошкам. Всё дело в том, что у них иначе работает нервная система и им нельзя делать долгие процедуры. Даже во время груминга у них повышается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, если кошке не понравится запах, она будет вылизывать окрашенное место и это опять же приведёт к отравлению.