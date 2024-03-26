Россиянам озвучили эффективный способ борьбы с весенней аллергией

Так, по словам медика, для борьбы с аллергией существует метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Этот способ позволяет эффективно лечить поллиноз, например, вызванный цветущей берёзой. В течение нескольких лет пациент получает препараты с пыльцой в низких и высоких дозах, что помогает перестроить иммунную систему и снизить её реакцию на аллергены. При этом Клюхина отметила, что на сегодня в нашей стране, к сожалению, ещё нет зарегистрированных препаратов от аллергии на кошек или собак, но есть аллерген-специфическая иммунотерапия от клещей домашней пыли. В заключение врач призвала не игнорировать аллергию, так как это чревато развитием серьёзных заболеваний.