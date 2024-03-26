Россиянам озвучили эффективный способ борьбы с весенней аллергией
Врач Клюхина назвала метод АСИТ самым эффективным способом борьбы с аллергией
Вместе с теплом и весенним солнцем начинается сезон аллергий. Помощь в борьбе с ними можно получить благодаря методу, о котором рассказала главный внештатный детский пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Юлия Клюхина.
Врач Клюхина назвала метод АСИТ самым эффективным способом борьбы с аллергией. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Так, по словам медика, для борьбы с аллергией существует метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Этот способ позволяет эффективно лечить поллиноз, например, вызванный цветущей берёзой. В течение нескольких лет пациент получает препараты с пыльцой в низких и высоких дозах, что помогает перестроить иммунную систему и снизить её реакцию на аллергены. При этом Клюхина отметила, что на сегодня в нашей стране, к сожалению, ещё нет зарегистрированных препаратов от аллергии на кошек или собак, но есть аллерген-специфическая иммунотерапия от клещей домашней пыли. В заключение врач призвала не игнорировать аллергию, так как это чревато развитием серьёзных заболеваний.
"Есть такое понятие, как аллергический или атопический марш, когда начало идёт буквально с первых месяцев жизни из атопического дерматита, потом присоединяются аллергическое поражение верхних дыхательных путей, аллергический ринит, конъюнктивит", — приводит слова пульмонолога телеканал "Санкт-Петербург".
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