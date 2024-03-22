Как обойтись без "весеннего обострения" — чек-лист от психиатра Психиатр Волынкина посоветовала весной высыпаться, гулять и есть рыбу 22 марта, 11:55 Психиатр посоветовала весной высыпаться и гулять. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Многие люди реагируют на изменения погодных условий, на наличие или отсутствие достаточного количества солнечного света, магнитные колебания. За зимний период организм теряет запас энергии из-за нехватки солнца, витаминов, редких прогулок на свежем воздухе. Всё это влияет на настроение и ментальное здоровье. О том, как их сохранить, Life.ru рассказала врач-психиатр Юлия Волынкина.

Чаще бывайте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, высыпайтесь, правильно питайтесь, дополните рацион овощами и фруктами, рыбой и морепродуктами. Пройдите лабораторную диагностику на содержание в крови основных витаминов, и по необходимости врач пропишет вам необходимые витаминно-минеральные комплексы. Например, жители средней полосы в 90% случаев страдают от недостатка витамина D. Принимать его можно только по назначению врача, он определит необходимую дозировку. Юлия Волынкина Врач-психиатр клиники "Будь здоров"

Чек-лист для восстановления ментального здоровья

1. Настройтесь на предстоящий день. Улыбнитесь себе в зеркало. Повторяйте воодушевляющие фразы, чтобы поднять настроение с утра. Настраивайте себя на успех, а не провал, на победу, а не проигрыш.

2. Общайтесь с единомышленниками. Имеет огромный смысл выходить из тени, рекомендует Волынкина. Порой это бывает сложно, но ведёт к полному восстановлению ментального здоровья. Друзья и близкие могут быть поддержкой.

3. Откажитесь от зависимости и вредных привычек, стройте здоровое будущее.

4. Составьте список занятий, которые приносят вам удовольствие, — начните заниматься ими каждый день, они помогут вам восстановить радость жизни и внутренний ресурс, гармонию в себе.

5. Выделите личное время в ежедневном графике и посвятите его тем занятиям, которые позволяют вам отдохнуть и отвлечься от рутины и дел, пусть это будут прогулка, чтение, спорт — то, что вам по-настоящему нравится, рекомендует врач-психиатр клиники "Будь здоров".

Напомним, что уже пришла не только календарная весна, но и астрономическая, и метеорологическая. И, несмотря на позитивные перемены в природе, у людей может, напротив, портиться настроение. Происходит это из-за того, что на фоне улучшения погоды, потепления и солнечных деньков люди хотят подтверждения ожиданий позитивных моментов. Если же этого не происходит, они чувствуют себя обманутыми. Подробнее о специфике весеннего обострения читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев