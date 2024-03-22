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Как обойтись без "весеннего обострения" — чек-лист от психиатра

Психиатр Волынкина посоветовала весной высыпаться, гулять и есть рыбу

22 марта, 11:55
Психиатр посоветовала весной высыпаться и гулять. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Психиатр посоветовала весной высыпаться и гулять. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Многие люди реагируют на изменения погодных условий, на наличие или отсутствие достаточного количества солнечного света, магнитные колебания. За зимний период организм теряет запас энергии из-за нехватки солнца, витаминов, редких прогулок на свежем воздухе. Всё это влияет на настроение и ментальное здоровье. О том, как их сохранить, Life.ru рассказала врач-психиатр Юлия Волынкина.

Чаще бывайте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, высыпайтесь, правильно питайтесь, дополните рацион овощами и фруктами, рыбой и морепродуктами. Пройдите лабораторную диагностику на содержание в крови основных витаминов, и по необходимости врач пропишет вам необходимые витаминно-минеральные комплексы. Например, жители средней полосы в 90% случаев страдают от недостатка витамина D. Принимать его можно только по назначению врача, он определит необходимую дозировку.

Юлия Волынкина

Врач-психиатр клиники "Будь здоров"

Чаще бывайте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, высыпайтесь, правильно питайтесь, дополните рацион овощами и фруктами, рыбой и морепродуктами. Пройдите лабораторную диагностику на содержание в крови основных витаминов, и по необходимости врач пропишет вам необходимые витаминно-минеральные комплексы. Например, жители средней полосы в 90% случаев страдают от недостатка витамина D. Принимать его можно только по назначению врача, он определит необходимую дозировку.
Чаще бывайте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, высыпайтесь, правильно питайтесь, дополните рацион овощами и фруктами, рыбой и морепродуктами. Пройдите лабораторную диагностику на содержание в крови основных витаминов, и по необходимости врач пропишет вам необходимые витаминно-минеральные комплексы. Например, жители средней полосы в 90% случаев страдают от недостатка витамина D. Принимать его можно только по назначению врача, он определит необходимую дозировку.

Чек-лист для восстановления ментального здоровья

1. Настройтесь на предстоящий день. Улыбнитесь себе в зеркало. Повторяйте воодушевляющие фразы, чтобы поднять настроение с утра. Настраивайте себя на успех, а не провал, на победу, а не проигрыш.

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2. Общайтесь с единомышленниками. Имеет огромный смысл выходить из тени, рекомендует Волынкина. Порой это бывает сложно, но ведёт к полному восстановлению ментального здоровья. Друзья и близкие могут быть поддержкой.

3. Откажитесь от зависимости и вредных привычек, стройте здоровое будущее.

4. Составьте список занятий, которые приносят вам удовольствие, — начните заниматься ими каждый день, они помогут вам восстановить радость жизни и внутренний ресурс, гармонию в себе.

5. Выделите личное время в ежедневном графике и посвятите его тем занятиям, которые позволяют вам отдохнуть и отвлечься от рутины и дел, пусть это будут прогулка, чтение, спорт — то, что вам по-настоящему нравится, рекомендует врач-психиатр клиники "Будь здоров".

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Напомним, что уже пришла не только календарная весна, но и астрономическая, и метеорологическая. И, несмотря на позитивные перемены в природе, у людей может, напротив, портиться настроение. Происходит это из-за того, что на фоне улучшения погоды, потепления и солнечных деньков люди хотят подтверждения ожиданий позитивных моментов. Если же этого не происходит, они чувствуют себя обманутыми. Подробнее о специфике весеннего обострения читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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