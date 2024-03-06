Весне дорогу: Нутрициолог рассказала, как с помощью йоги, белка и прогулок "разбудить" либидо после зимы
Нутрициолог Толстоносова: Для высокого либидо нужно поддерживать активность
У многих россиян зимой либидо "засыпает". Фото © Shutterstock.com
Высокая сексуальная активность в большинстве случаев свидетельствует о хорошем состоянии здоровья. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Виктория Толстоносова. По её словам, на состояние либидо могут повлиять следующие факторы:
- Психологический комфорт, эмоциональное состояние, наличие или отсутствие стрессов.
- Гормональный баланс.
- Качество отношений между партнёрами.
- Приём лекарственных препаратов.
- Общее благополучие, образ жизни: правильное питание, полноценный отдых, регулярные занятия спортом.
- Возраст.
По словам собеседницы Life.ru, уровень либидо у людей является индивидуальным показателем и может меняться в разные периоды, но чтобы сохранить радость от близости, важно поддерживать здоровый и активный образ жизни. Прежде всего речь идёт о нормальном режиме дня и двигательной активности, свежем воздухе, правильном рационе и полноценном сне.
Следите, чтобы в меню было достаточно полезных нутриентов. Особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, избегать дефицита витаминов и минералов. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах.
Нутрициолог Виктория Толстоносова
Эксперт рекомендует обязательно выделить время для умеренных физических нагрузок, которые помогут улучшить кровоток и стабилизировать гормональный фон. Эти факторы позитивно влияют на либидо. А ночной отдых, говорит Толстоносова, должен продолжаться 7–8 часов в сутки. Недостаток сна снижает уровень энергии и вызывает нарушения в сексуальной сфере.
"Ещё один важный совет: научиться управлять стрессом. Нервное напряжение и эмоциональная нестабильность могут снизить уровень сексуального влечения. Проявляйте заботу о своём психическом здоровье, занимайтесь релаксационными техниками: йогой, медитацией или практиками глубокого дыхания, чтобы нейтрализовать стресс и улучшить либидо", — заключила эксперт.
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