Весне дорогу: Нутрициолог рассказала, как с помощью йоги, белка и прогулок "разбудить" либидо после зимы Нутрициолог Толстоносова: Для высокого либидо нужно поддерживать активность 6 марта, 07:23 У многих россиян зимой либидо "засыпает". Фото © Shutterstock.com

Высокая сексуальная активность в большинстве случаев свидетельствует о хорошем состоянии здоровья. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Виктория Толстоносова. По её словам, на состояние либидо могут повлиять следующие факторы:

Психологический комфорт, эмоциональное состояние, наличие или отсутствие стрессов. Гормональный баланс. Качество отношений между партнёрами. Приём лекарственных препаратов. Общее благополучие, образ жизни: правильное питание, полноценный отдых, регулярные занятия спортом. Возраст.

По словам собеседницы Life.ru, уровень либидо у людей является индивидуальным показателем и может меняться в разные периоды, но чтобы сохранить радость от близости, важно поддерживать здоровый и активный образ жизни. Прежде всего речь идёт о нормальном режиме дня и двигательной активности, свежем воздухе, правильном рационе и полноценном сне.

Следите, чтобы в меню было достаточно полезных нутриентов. Особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, избегать дефицита витаминов и минералов. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах. Нутрициолог Виктория Толстоносова

Эксперт рекомендует обязательно выделить время для умеренных физических нагрузок, которые помогут улучшить кровоток и стабилизировать гормональный фон. Эти факторы позитивно влияют на либидо. А ночной отдых, говорит Толстоносова, должен продолжаться 7–8 часов в сутки. Недостаток сна снижает уровень энергии и вызывает нарушения в сексуальной сфере.

"Ещё один важный совет: научиться управлять стрессом. Нервное напряжение и эмоциональная нестабильность могут снизить уровень сексуального влечения. Проявляйте заботу о своём психическом здоровье, занимайтесь релаксационными техниками: йогой, медитацией или практиками глубокого дыхания, чтобы нейтрализовать стресс и улучшить либидо", — заключила эксперт.

А ранее сексолог из Луганска рассказала, как после пережитых потрясений и стрессов вернуть в жизнь страсть. Самый главный совет — это разнообразить интимную жизнь, ведь банальность надоедает — это психологический и сексологический факт.

Авторы Андрей Горяничев