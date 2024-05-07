"Тили-тили-тесто": Харламов засветил кольцо с гигантским бриллиантом на пальце невесты

Комик Гарик Харламов порадовал поклонников неожиданной новостью. Шоумен опубликовал видео с актрисой Катериной Ковальчук, показав кольцо с гигантским бриллиантом на безымянном пальце возлюбленной. Фанаты артиста заговорили о помолвке.

На снятых в автомобиле кадрах запечатлена радостная Ковальчук, которая не может сдержать эмоций от роскошного подарка. Харламов же ограничился счастливой улыбкой, лишь в конце ролика артист подхватил слова играющей песни.