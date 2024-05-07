"Тили-тили-тесто": Харламов засветил кольцо с гигантским бриллиантом на пальце невесты
Харламов показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке
Комик Гарик Харламов порадовал поклонников неожиданной новостью. Шоумен опубликовал видео с актрисой Катериной Ковальчук, показав кольцо с гигантским бриллиантом на безымянном пальце возлюбленной. Фанаты артиста заговорили о помолвке.
На снятых в автомобиле кадрах запечатлена радостная Ковальчук, которая не может сдержать эмоций от роскошного подарка. Харламов же ограничился счастливой улыбкой, лишь в конце ролика артист подхватил слова играющей песни.
Харламов показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov
"Тили-тили-тесто", — подписала видео звезда Comedy Club.
Напомним, что Харламов и Ковальчук сошлись в 2021 году. Однако отношения звёздной пары не всегда складывались гладко. В феврале 2024-го комик даже намекнул на расставание с артисткой.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov