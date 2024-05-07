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6 мая, 23:32

"Тили-тили-тесто": Харламов засветил кольцо с гигантским бриллиантом на пальце невесты

Харламов показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке

Комик Гарик Харламов порадовал поклонников неожиданной новостью. Шоумен опубликовал видео с актрисой Катериной Ковальчук, показав кольцо с гигантским бриллиантом на безымянном пальце возлюбленной. Фанаты артиста заговорили о помолвке.

На снятых в автомобиле кадрах запечатлена радостная Ковальчук, которая не может сдержать эмоций от роскошного подарка. Харламов же ограничился счастливой улыбкой, лишь в конце ролика артист подхватил слова играющей песни.

Харламов показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov

"Тили-тили-тесто", — подписала видео звезда Comedy Club.

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Напомним, что Харламов и Ковальчук сошлись в 2021 году. Однако отношения звёздной пары не всегда складывались гладко. В феврале 2024-го комик даже намекнул на расставание с артисткой.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov

Илья Пушкарев
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