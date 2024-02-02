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2 февраля, 12:05

Гарик Харламов проболтался о расставании с актрисой Ковальчук

Гарик Харламов намекнул на расставание с актрисой Ковальчук

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук, © Kino-teatr.ru

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук, © Kino-teatr.ru

Известный комик Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук. Об этом 42-летний артист случайно проболтался в новом выпуске шоу "Натальная карта" от Medium Quality и VK.

По ходу встречи таролог Олеся Иванченко рассказала комику, какая женщина идеально подошла бы ему. Звёзды подсказали, что Харламову якобы нужна милашка, которая "будет хлопать глазками, но в то же время держать шоумена за яйца". Артист же поинтересовался у таролога, где найти такую. Иванченко предположила, что его нынешняя девушка Катерина вполне может обладать подобными качествами.

"Заранее извините", — обратилась таролог к Ковальчук, посмотрев в камеру.

Однако Харламов сказал тарологу, что та извиняется "в пустоту", так как Катерины там нет. Никакими подробностями о причинах разрыва с актрисой комик делиться не стал.

В романе с артисткой Харламова заподозрили сразу же после его развода с Кристиной Асмус. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где комик и Ковальчук исполнили главные роли. Но первое время Харламов всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё якобы свободен. В сентябре 2021 года Харламов и Ковальчук впервые вышли в свет и рассказали о романе.

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Наталья Исакова
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