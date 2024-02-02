Гарик Харламов проболтался о расставании с актрисой Ковальчук

Известный комик Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук. Об этом 42-летний артист случайно проболтался в новом выпуске шоу "Натальная карта" от Medium Quality и VK.

По ходу встречи таролог Олеся Иванченко рассказала комику, какая женщина идеально подошла бы ему. Звёзды подсказали, что Харламову якобы нужна милашка, которая "будет хлопать глазками, но в то же время держать шоумена за яйца". Артист же поинтересовался у таролога, где найти такую. Иванченко предположила, что его нынешняя девушка Катерина вполне может обладать подобными качествами.



"Заранее извините", — обратилась таролог к Ковальчук, посмотрев в камеру.