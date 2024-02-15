Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 15:26

Популярный российский блогер трогательно сделал предложение девушке в Китае

Блогер-миллионник из Донецка Александр Зубарев сделал предложение своей девушке

Александр Зубарев. Обложка © Vk / Александр Зубарев

Александр Зубарев. Обложка © Vk / Александр Зубарев

Популярный в России блогер-миллионник из Донецка Александр Зубарев, который сейчас проживает в Китае, решил жениться на своей девушке. Мужчина выложил в своём телеграм-канале видео, где делает предложение возлюбленной на вечеринке с друзьями.

Блогер из Донецка Александр Зубарев сделал предложение своей девушке. Видео © Telegram / Александр Зубарев

"В силу своего возраста мне очень важно найти человека, с которым я хочу разделить всю свою жизнь", — сказал блогер перед тем, как встать на колено и сделать девушке предложение.

Девушка Зубарева кивнула головой в знак согласия, после чего блогер надел ей кольцо на палец.

Зубарев — танцор и хореограф, он стал особенно популярным благодаря видео в "Тиктоке" о жизни в Китае. На страницу блогера в соцсети подписано почти восемь миллионов человек.

Раскрыт подвох публичного предложения руки, который может обернуться ошибкой всей жизни
Раскрыт подвох публичного предложения руки, который может обернуться ошибкой всей жизни

А ранее Life.ru рассказывал, что уральский боксёр Олег Смирнов сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге. Спортсмен попросил руки и сердца после финального поединка на первенстве Свердловской области по боксу среди молодёжи.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров