Популярный российский блогер трогательно сделал предложение девушке в Китае

Популярный в России блогер-миллионник из Донецка Александр Зубарев, который сейчас проживает в Китае, решил жениться на своей девушке. Мужчина выложил в своём телеграм-канале видео, где делает предложение возлюбленной на вечеринке с друзьями.

Блогер из Донецка Александр Зубарев сделал предложение своей девушке. Видео © Telegram / Александр Зубарев

"В силу своего возраста мне очень важно найти человека, с которым я хочу разделить всю свою жизнь", — сказал блогер перед тем, как встать на колено и сделать девушке предложение.

Девушка Зубарева кивнула головой в знак согласия, после чего блогер надел ей кольцо на палец.

Зубарев — танцор и хореограф, он стал особенно популярным благодаря видео в "Тиктоке" о жизни в Китае. На страницу блогера в соцсети подписано почти восемь миллионов человек.