Уральский боксёр сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге

В Каменске-Уральском зрители боксёрского турнира стали свидетелями трогательной картины. Так, во время одного из поединков турнира "Сила воли 2" боксёр из Екатеринбурга Олег Смирнов пригласил на ринг свою даму сердца, чтобы во всеуслышание сделать ей предложение руки и сердца. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу Свердловской областной Федерации бокса.

Уральский боксёр сделал предложение возлюбленной прямо на ринге. Видео © Telegram / Свердловская областная федерация бокса

Сама Карина, так зовут возлюбленную Олега, тоже увлекается спортом — кикбоксингом. На кадрах видно, как спортсмен встал на одно колено перед девушкой и преподнёс обручальное кольцо. В ответ прозвучало заветное "Да". Зал тут же зааплодировал парочке.

"Такой решительный шаг Олег сделал именно на ринге после финального поединка на первенстве Свердловской области по боксу среди молодёжи. Символично, мило и искренне. Всё потому, что бокс объединяет", — прокомментировали милейшие кадры в Федерации бокса.