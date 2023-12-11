Кольцо за 1 млн и "дрессура": Молодая актриса рассекретила помолвку с Маратом Башаровым

Телеведущий Марат Башаров сделал предложение своей избраннице — актрисе Асе Борисовой. Артист преподнёс ей кольцо из белого золота с бриллиантами, которое, по предварительным данным, стоит около миллиона рублей. Борисова рассказала о предстоящем торжестве и о тактике, которая помогает обуздать характер её вспыльчивого жениха.

Борисова отметила, что телеведущий — мусульманин, поэтому сейчас она учится вести себя "правильно", стремится понять, что ей можно делать в браке, а что нельзя. По её словам, ей с лёгкостью удаётся справляться с непростым характером будущего супруга.

"Эмоции мужчины надо уметь балансировать, поэтому видишь, что как-то заведён человек, умей найти какие-то слова, какие-то поступки, чтобы несложно его приглушить, успокоить", — рассказала актриса в эфире "Ты не поверишь!".

Новая избранница Башарова отметила, что пышного торжества не планируется, так как её новый супруг уже был женат, да и она уже "поиграла в своё белое платье". Поэтому свадьба будет летом 2024 года в тихом семейном кругу.