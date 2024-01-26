Хоккеист "Спартака" Принс предложил девушке руку и сердце на Красной площади

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Шейн Принс сделал возлюбленной предложение в самом сердце Москвы. Спортсмен встал перед избранницей на колено посреди Красной площади — на льду ГУМ-катка. О помолвке игрока сообщила пресс-служба столичной команды.

На опубликованных снимках видно, что в судьбоносный момент помимо пары на катке никого не было. Девушка не смогла устоять перед предложением руки и сердца, обрадовав хоккеиста ответом "да".

"Хоккейный клуб "Спартак" поздравляет Шейна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой!" — сказано в сообщении.

Шейн Принс сделал предложение на ГУМ-катке. Фото © t.me / ХК "Спартак" (Москва)