Хоккеист "Спартака" Принс предложил девушке руку и сердце на Красной площади
Шейн Принс делает предложение на ГУМ-катке. Обложка © t.me / ХК "Спартак" (Москва)
Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Шейн Принс сделал возлюбленной предложение в самом сердце Москвы. Спортсмен встал перед избранницей на колено посреди Красной площади — на льду ГУМ-катка. О помолвке игрока сообщила пресс-служба столичной команды.
На опубликованных снимках видно, что в судьбоносный момент помимо пары на катке никого не было. Девушка не смогла устоять перед предложением руки и сердца, обрадовав хоккеиста ответом "да".
"Хоккейный клуб "Спартак" поздравляет Шейна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой!" — сказано в сообщении.
Шейн Принс сделал предложение на ГУМ-катке. Фото © t.me / ХК "Спартак" (Москва)
Напомним, что 23 января "Спартак" победил "Динамо" и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Одну из шайб в этой встрече, завершившейся со счётом 6:3, забросил Принс.