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25 января, 22:43

Хоккеист "Спартака" Принс предложил девушке руку и сердце на Красной площади

Шейн Принс делает предложение на ГУМ-катке. Обложка © t.me / ХК "Спартак" (Москва)

Шейн Принс делает предложение на ГУМ-катке. Обложка © t.me / ХК "Спартак" (Москва)

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Шейн Принс сделал возлюбленной предложение в самом сердце Москвы. Спортсмен встал перед избранницей на колено посреди Красной площади — на льду ГУМ-катка. О помолвке игрока сообщила пресс-служба столичной команды.

На опубликованных снимках видно, что в судьбоносный момент помимо пары на катке никого не было. Девушка не смогла устоять перед предложением руки и сердца, обрадовав хоккеиста ответом "да".

"Хоккейный клуб "Спартак" поздравляет Шейна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой!" сказано в сообщении.

Шейн Принс сделал предложение на ГУМ-катке. Фото © t.me / ХК "Спартак" (Москва)

Шейн Принс сделал предложение на ГУМ-катке. Фото © t.me / ХК "Спартак" (Москва)

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Напомним, что 23 января "Спартак" победил "Динамо" и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Одну из шайб в этой встрече, завершившейся со счётом 6:3, забросил Принс.

Илья Пушкарев
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