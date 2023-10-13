42-летняя американка вышла замуж за себя

Жительница США 42-летняя Сара Уилкинсон, всегда мечтавшая о красивой свадьбе, устроила себе церемонию бракосочетания с собой. Её историю опубликовала газета The Sun.

"Я из тех женщин, кто с детства грезил о замужестве. Будучи маленькой, я играла в невесту: наряжалась в фату из занавески, надевала на голову пластмассовую корону. С 15 лет я знала, что у меня будут мальчики-близнецы или девочки-тройняшки, а жить с мужем мы будем в красивом доме, огороженном белоснежным забором", — рассказала Уилкинсон.

Единственные в её жизни долгосрочные отношения начались, когда ей было 28 лет, они продлились четыре года. После этого женщина не прекращала попыток найти партнёра, но подходящего человека с тех пор так и не повстречала. Поняв, что больше не желает тратить время впустую, она решила выйти замуж за саму себя.

Для помолвки женщина купила кольцо с бриллиантом, устроила девичник и мальчишник для своих друзей. Церемония прошла в присутствии 80 гостей, при которых Уилкинсон принесла клятву любить себя и беречь. Затраты на необычное торжество обошлись слегка дороже 12 тысяч долларов.