В Москве на свадьбе украли не невесту, а у невесты
В Москве прямо на свадьбе ограбили невесту
В Москве прямо на свадьбе ограбили невесту: из её сумки пропало всё, что гости подарили молодым, и часть её личных денег. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл в ресторане "Хаят" на Краснодарской улице. 31-летняя невеста складывала в сумочку все конверты, которые подарили гости. Там было 150 тысяч рублей. Также в сумке была и часть её личных средств — ещё около 50 тысяч. Девушка оставила всё на летней веранде ресторана, а после банкета денег там уже не было.
Невеста обратилась в полицию, которая теперь ищет воришку.
А ранее Лайф рассказывал о пожаре в здании элитного ресторана "Пушкинъ" на Тверском бульваре. Выяснилось, что в тот момент там праздновали свадьбу 14 пар молодожёнов. Пожениться они успели, но вот празднование пришлось прервать. Женихи, невесты и сотрудники заведения вовремя эвакуировались, так что обошлось без пострадавших.