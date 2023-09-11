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11 сентября, 13:19

В Москве на свадьбе украли не невесту, а у невесты

В Москве прямо на свадьбе ограбили невесту

В Москве прямо на свадьбе ограбили невесту: из её сумки пропало всё, что гости подарили молодым, и часть её личных денег. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в ресторане "Хаят" на Краснодарской улице. 31-летняя невеста складывала в сумочку все конверты, которые подарили гости. Там было 150 тысяч рублей. Также в сумке была и часть её личных средств — ещё около 50 тысяч. Девушка оставила всё на летней веранде ресторана, а после банкета денег там уже не было.

Невеста обратилась в полицию, которая теперь ищет воришку.

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А ранее Лайф рассказывал о пожаре в здании элитного ресторана "Пушкинъ" на Тверском бульваре. Выяснилось, что в тот момент там праздновали свадьбу 14 пар молодожёнов. Пожениться они успели, но вот празднование пришлось прервать. Женихи, невесты и сотрудники заведения вовремя эвакуировались, так что обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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