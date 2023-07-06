"Москва не выдержала": В ресторане "Пушкинъ" во время пожара отмечали свадьбу 14 пар
В момент пожара в элитном ресторане "Пушкинъ" праздновали свадьбу 14 пар
Во время пожара в здании элитного столичного ресторана "Пушкинъ" на Тверском бульваре находилось 14 пар молодожёнов. По данным телеграм-канала SHOT, там проходило афтепати после свадебных торжеств.
В ресторане "Пушкинъ" во время пожара праздновали свадьбу 14 пар. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, 14 пар молодожёнов находились во время пожара в ресторане, где проходила вечеринка после свадебных мероприятий. Пожениться они успели, но вот празднование пришлось прервать. Женихи, невесты и сотрудники заведения вовремя эвакуировались, так что обошлось без пострадавших.
"Москва не выдержала наших нагрузок и сгорела", — сыронизировал один из женихов, который находился в ресторане во время происшествия.
Напомним, о возгорании в здании элитного ресторана "Пушкинъ" на Тверском бульваре стало известно вечером в четверг. Как писал Лайф, все работники и посетители заведения успели эвакуироваться. Открытое горение на крыше здания, в котором располагаются рестораны "Пушкинъ" и "Турандот", ликвидировано.
t.me / SHOT