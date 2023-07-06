"Москва не выдержала": В ресторане "Пушкинъ" во время пожара отмечали свадьбу 14 пар

Во время пожара в здании элитного столичного ресторана "Пушкинъ" на Тверском бульваре находилось 14 пар молодожёнов. По данным телеграм-канала SHOT, там проходило афтепати после свадебных торжеств.

В ресторане "Пушкинъ" во время пожара праздновали свадьбу 14 пар. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, 14 пар молодожёнов находились во время пожара в ресторане, где проходила вечеринка после свадебных мероприятий. Пожениться они успели, но вот празднование пришлось прервать. Женихи, невесты и сотрудники заведения вовремя эвакуировались, так что обошлось без пострадавших.