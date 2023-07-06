Элитный ресторан "Пушкин" загорелся в центре Москвы

В центре Москвы на Тверском бульваре загорелся элитный ресторан "Пушкин". На кадрах, которые публикует Лайф, видно, как клубы чёрного дыма поднимаются с крыши здания.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Москве загорелся бизнес-центр на 3-й улице Ямского Поля. По нашим данным, в результате пожара пострадали три человека, как минимум двое из них находятся в тяжёлом состоянии. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, продолжается эвакуация людей.