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6 июля, 17:27
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Элитный ресторан "Пушкин" загорелся в центре Москвы

В центре Москвы на Тверском бульваре загорелся элитный ресторан "Пушкин". На кадрах, которые публикует Лайф, видно, как клубы чёрного дыма поднимаются с крыши здания.

В центре Москвы загорелся ресторан "Пушкин". Видео © LIFE

Предварительно, все работники и посетители ресторана успели эвакуироваться. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Москве загорелся бизнес-центр на 3-й улице Ямского Поля. По нашим данным, в результате пожара пострадали три человека, как минимум двое из них находятся в тяжёлом состоянии. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, продолжается эвакуация людей.

В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин

В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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