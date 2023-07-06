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6 июля, 17:01

В результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы пострадали три человека

При пожаре в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы пострадало три человека, как минимум двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы. Видео © Telegram / SHOT

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, продолжается эвакуация людей. На данный момент спасено больше десяти человек. Один из них в момент пожара был на крыше. Пожарные спасали некоторых сотрудников с помощью автолестницы.

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Лайф напоминает, что в здании оказались заблокированы несколько человек. Из-за дыма они не могли покинуть офисы и просили о помощи.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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