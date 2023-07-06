Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше ресторана "Пушкинъ" в Москве

Спасателям в Москве удалось ликвидировать открытое горение на крыше здания, в котором располагаются рестораны "Пушкинъ" и "Турандота". Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандота" в Москве. Видео © LIFE

Сейчас пожарные проверяют помещения. Автомобильное движение по прилегающей к зданию улице перекрыто. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.