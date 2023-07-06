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6 июля, 17:47

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше ресторана "Пушкинъ" в Москве

Спасателям в Москве удалось ликвидировать открытое горение на крыше здания, в котором располагаются рестораны "Пушкинъ" и "Турандота". Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандота" в Москве. Видео © LIFE

Сейчас пожарные проверяют помещения. Автомобильное движение по прилегающей к зданию улице перекрыто. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Напомним, о возгорании в здании элитного ресторана "Пушкинъ" на Тверском бульваре стало известно вечером в четверг. Как писал Лайф, все работники и посетители заведения успели эвакуироваться.

В результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы пострадали три человека

В результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы пострадали три человека

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LIFE

Максим Плетнёв
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