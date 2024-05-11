Что такое Антипасха и как правильно себя вести 12 мая на Красную горку

Антипасхой называют праздник, который отмечается ровно через неделю после Пасхи 5 мая. Ещё одно название — Красная горка, которая в 2024 году выпадает на 12 мая. По традициям в этот день разрешается угостить друзей и близких куличами и яйцами, оставшимися с Пасхи. Однако до Радоницы ходить на могилы и поминать там умерших родственников не рекомендуется, так как праздники Пасха и Антипасха — это про жизнь, а не про смерть. Для этого существует специально отведённый день — Радоница — и время уже после него.

12 мая на Красную горку люди обычно собираются вместе, приносят пасхальные яйца и продукты, которые они приготовили для праздничного пасхального стола. Общими традициями для Антипасхи являются праздничные угощения, обмен подарками и поздравлениями, а также посещение церкви для молитвы и благословения.

Как называется первое воскресенье после Пасхи

Откуда пошла традиция отмечать Антипасху 12 мая: история Фомина воскресенья. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пусть приставка "анти" вас не пугает, ведь Антипасха, которую отмечают 12 мая, — это не что-то плохое. Просто иное название как бы второй Пасхи, но через неделю после обычной. Как говорят священнослужители, именно с 12 мая уже начинаются свадьбы, которые по правилам Великого поста были запрещены к проведению весь его период. А с Антипасхи 12 мая начинаются венчания.

"В день Антипасхи второй малый праздник, а во вторник после Антипасхи уже Радоница с поминовением усопших, потому что до этого в течение всей Светлой седмицы и на Антипасху усопшие в храмах не поминаются — тоже ради пасхальной радости", — рассказывает для Life.ru иерей храма Святителя Петра Николай Савченко.

Почему Красную горку называют красной

История праздника Фомино воскресенье, почему Красную горку 12 мая называют красной? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фомино воскресенье, или Антипасху, отмечаемую в первое воскресенье после светлого праздника Пасхи 5 мая, в народе называют Красной горкой. Наши предки традиционно в этот день приходили на "горку" и спускали с неё яйца, заранее окрашенные в красный цвет. Только вот гора была не в прямом смысле. На Руси обычно использовался в этих целях помост. А сам праздник Красная горка посвящён сюжету из Библии, где была гора Голгофа — небольшая скала или холм, где, по Новому Завету, был распят Иисус Христос.

Празднования устраивали на вершине, на которой к тому моменту снега уже не было. Потому горку и называли красной: происходит от слова "красивая" — как Красная площадь. Есть также версия, что предки называли горку красной из-за нагретой солнцем земли в том месте.

Красная горка: что за праздник

Что можно и чего нельзя делать на Красную горку 12 мая — в день Антипасхи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фомино воскресенье, в народе называемое Красной горкой, — церковный праздник, связанный с событием, описанным в Библии. Воскресенье, которое называется Фомино, приходится на воскресенье после Пасхи и посвящено апостолу Фоме, который изначально не верил в воскресение Иисуса Христа после его распятия.

В этот день Церковь вспоминает событие, когда Иисус явился апостолу Фоме и призвал его убедиться в ранах на своём теле, чтобы тот поверил в его воскресение. После этого Фома произнёс слова: "Господь мой и Бог мой!" (Ин. 20:28) Этот эпизод символизирует важность веры и принятия истины.

В этот день верующие посещают церковь, где совершаются особые богослужения, посвящённые апостолу Фоме. Также это время, когда приходят к покаянию и укреплению своей веры.

Что можно и чего нельзя делать на Красную горку, в Фомино воскресенье 12 мая

Запреты и традиции для праздника Красная горка 12 мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фомино воскресенье в 2024 году приходится на 12 мая. В этот день существует несколько традиций и обычаев, которые могут отличаться в различных странах и регионах. Вот некоторые из них: Церковное богослужение. В этот день верующие посещают церковь для участия в богослужениях, посвящённых апостолу Фоме. Обычно проводятся особые молитвы и чтения из Священного Писания. Приготовление пасхальных блюд. В некоторых странах считается традицией готовить пасхальные блюда и угощать близких и друзей. Это могут быть крашеные яйца, пасхальные куличи и прочее.