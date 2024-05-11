Антипасха с мёртвыми: Можно ли посещать кладбище на Красную горку

Первый воскресный день в конце пасхальной недели, который называют Красной горкой или Антипасхой, не является каким-то особым днём для посещения кладбища. Православным христианам лучше делать это в Радоницу — в день особого поминовения усопших, но греха в этом всё же нет, рассказал в беседе с Life.ru иеромонах Игнатий (Шестаков).

По словам священника, после пасхальной недели, это будет 14 мая, как раз будет Радоница и мы впервые после Пасхи особым образом поминаем наших усопших предков. Если есть такая возможность, именно в этот день лучше всего сходить на кладбище и там помолиться, возможно, даже отслужить панихиду. Или пойти в церковь и там помолиться за упокоение душ своих родных, близких, друзей и всех православных христиан.

На Красную горку хорошо пойти в храм, так же как и в любую воскресную литургию, христиане посещают его, там молятся. На Красную горку особенно радостно торжествуют пасхальной радостью, поздравляют друг друга: "Христос воскресе!" Игнатий Иермонах

Священнослужитель отметил, что люди сейчас в массовом порядке ходят в пасхальные дни, в том числе на Красную горку, на кладбище по двум причинам.

"Во-первых, просто за долгий период советского времени, почти 70 лет, произошло некоторое искажение церковной жизни. И, попросту говоря, люди жили в отрыве от традиции. И вот эта вот история про то, что все в пасхальные дни идут на кладбище, она очень сильно сформировалась именно в коммунистическое время, когда просто люди не ходили в церковь, но могли пойти на кладбище, скажем так", — объяснил Игнатий.

А вторая причина — потому что просто выпадают свободные дни. Весна, после снега все хотят посетить свои кладбища. И, в общем-то, понятно, что у людей, возможно, и нет другого свободного времени, поэтому они в майские праздники, как сейчас, идут на кладбище. Дело в том, что в походе на кладбище, конечно, нет никакого греха. Ничего чрезвычайно страшного не происходит, если человек в пасхальные дни сходит на кладбище, заключил иеромонах.