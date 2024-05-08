Трудности обрушатся на эти 6 знаков зодиака сразу после Денежного новолуния 8 мая

Так называемое Денежное новолуние 8 мая 2024 года началось около шести утра по московскому времени. Природное явление произошло под знаком зодиака Тельца. Считается, что в это волшебное время людей ждут положительные изменения и преображения, которые повлияют на их дальнейшую жизнь. Но представителям некоторых знаков зодиака во время Денежного новолуния в мае 2024 года не повезёт. Дело в том, что параллельно с новой фазой Луны ретроградит Плутон, который может испортить жизнь многим людям. Кто должен быть осторожнее с 8 мая и до конца месяца?

1. Знак зодиака Близнецы

Новолуние в мае 2024 года испортит жизнь тем мужчинам и женщинам-Близнецам, которые не придумают, как развиваться дальше. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денежное новолуние в мае 2024 года принесёт неприятности представителям знака зодиака Близнецы. В этот период им нужно остановиться в бесконечной погоне за деньгами и подумать над изменением своей жизни. Если не построить план улучшения своей судьбы 8 мая, уже в ближайшее время может начаться чёрная полоса. Чтобы предотвратить её, носителям знака зодиака Близнецы нужно пересмотреть старые цели и поставить перед собой новые.

Также мужчинам и женщинам-Близнецам нужно выполнять обычные задачи с чувством, тактом, расстановкой. Успех придёт в жизнь, только если медленно, но верно идти к намеченной цели. Спешка же, наоборот, послужит поводом к неудачам.

2. Знак зодиака Рак и Денежное новолуние 8 мая

Денежное новолуние 8 мая принесёт беды, если представители знака зодиака Рак не будут привлекать к выполнению задач других людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денежное новолуние 8 мая 2024 года обернётся для мужчин и женщин, кто по гороскопу Рак, провалом, если они будут пытаться выполнить сложные задачи в одиночку. Этот день станет для них испытанием на доверие.

Если представители знака зодиака Рак попросят помощи у коллег, друзей и родственников, то справятся со всеми задачами. Но если "пожадничают" и захотят решить проблемы самостоятельно, то провала не избежать.

3. Как изменится жизнь Девы после новолуния в мае 2024

В майское новолуние людям со знаком зодиака Дева рекомендуется начать новое дело в своей жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денежное новолуние 8 мая подарит представителям знака зодиака Дева возможность начать в своей жизни новое дело. Только в этот день у них есть шанс открыть успешный бизнес, завести блог или придумать занятие, которое обеспечит финансовым благополучием на годы вперёд. Однако если отложить важную задачу на другие даты, вероятность успеха в этом случае значительно снизится. Поэтому носителям знака зодиака Дева нужно действовать сегодня и не медлить.

4. Денежное новолуние и знак зодиака Скорпион

Новолуние 8 мая может разрушить отношения мужчин и женщин, если те по гороскопу Скорпионы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время Денежного новолуния 8 мая 2024 года людям со знаком зодиака Скорпион нужно проявлять особую осторожность в отношениях. Сегодня с партнёром может произойти крупная ссора, которая приведёт к расставанию. Поэтому лучше избегать конфликтов и стараться контролировать, что говорите.

5. Знак зодиака Козерог и Денежное новолуние 8 мая

Во время майского новолуния Козероги могут разлюбить близкого человека и начать испытывать чувства к другому. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денежное новолуние 8 мая 2024 года не очень хорошо повлияет и на тех, кто родился под знаком зодиака Козерог. В этот день велика вероятность расстаться с близким человеком или резко его разлюбить. Считается, что 8 мая представители знака зодиака Козерог могут случайно встретить на улице настоящую любовь, к которой их будет тянуть.

6. Знак зодиака Водолей — как изменится жизнь после новолуния в мае 2024

Во время новолуния 8 мая представителям знака зодиака Водолей нужно осторожно обращаться с техникой и мебелью, иначе произойдёт серьёзная поломка. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Новолуние 8 мая 2024 года принесёт представителям знака зодиака Водолей счастье и радость. Однако их поджидает и серьёзная опасность. С любой мебелью и техникой в этот день следует обращаться очень осторожно. Что-нибудь может серьёзно сломаться, и на починку потребуются огромные средства.

Если представители знака зодиака Водолей владеют какими-то помещениями (например, ещё одной квартирой или гаражом), в которые давно не заходили, то обязательно проведайте их. Скорее всего, там скопилось много пыли и на генеральную уборку придётся потратить много времени.