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8 мая, 05:00

10 фото крысюков, глядя на которые, понимаешь — они и друзья хорошие, и питомцы классные

Приятно иметь подругу или друга, с которым можно хорошенько посплетничать, не боясь осуждения. На молодёжном сленге это называется "крысить". Но вот сами хвостатые пушистики могут стать вашими крутыми питомцами тоже! И вот 10 фотодоказательств милых крысок.

"Привет! Что делаешь?" WinceBeatably.

Фото © Reddit / WinceBeatably

Фото © Reddit / WinceBeatably

"Редкая фотка всех моих крыс в фокусе, неподвижных и смотрящих в камеру", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Мой котёнок и крыса обнимаются", — Nikki85.

Фото © Reddit / Nikki85

Фото © Reddit / Nikki85

"Моя крыса ФуФу пытается украсть мою булочку с корицей", — morganmakana.

Фото © Reddit / morganmakana

Фото © Reddit / morganmakana

"Фиби не отказалась бы от кусочка этого лимонного чизкейка", — Laurisimas.

Фото © Reddit / Laurisimas

Фото © Reddit / Laurisimas

"Ты ведь завтрак на нас двоих готовишь, правда?" RuddDuck.

Фото © Reddit / RuddDuck

Фото © Reddit / RuddDuck

"Лиллард, мой 3-летний малыш, любит лежать вот так. 14/10 очень хороший плоскокрыс", — dnabindingdomain.

Фото © Reddit / dnabindingdomain

Фото © Reddit / dnabindingdomain

"Посмотрите на мою счастливую крыску, когда я дал ей перекусить макарониной", — carli_elaine.

Фото © Х (Twitter) / carli_elaine

Фото © Х (Twitter) / carli_elaine

"Кажется, пахнет сыром!" shibaisthebestboi.

Фото © Imgur / shibaisthebestboi

Фото © Imgur / shibaisthebestboi

"Крысы могут быть милыми!" ratsmakemehappy.

Фото © Х (Twitter) / ratsmakemehappy

Фото © Х (Twitter) / ratsmakemehappy

10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут
10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут
Обложка ©

Reddit / Laurisimas, ratsmakemehappy

Сергей Трофимов
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