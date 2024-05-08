10 фото крысюков, глядя на которые, понимаешь — они и друзья хорошие, и питомцы классные

Приятно иметь подругу или друга, с которым можно хорошенько посплетничать, не боясь осуждения. На молодёжном сленге это называется "крысить". Но вот сами хвостатые пушистики могут стать вашими крутыми питомцами тоже! И вот 10 фотодоказательств милых крысок.