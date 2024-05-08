10 фото крысюков, глядя на которые, понимаешь — они и друзья хорошие, и питомцы классные
Приятно иметь подругу или друга, с которым можно хорошенько посплетничать, не боясь осуждения. На молодёжном сленге это называется "крысить". Но вот сами хвостатые пушистики могут стать вашими крутыми питомцами тоже! И вот 10 фотодоказательств милых крысок.
"Привет! Что делаешь?" — WinceBeatably.
Фото © Reddit / WinceBeatably
"Редкая фотка всех моих крыс в фокусе, неподвижных и смотрящих в камеру", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Мой котёнок и крыса обнимаются", — Nikki85.
Фото © Reddit / Nikki85
"Моя крыса ФуФу пытается украсть мою булочку с корицей", — morganmakana.
Фото © Reddit / morganmakana
"Фиби не отказалась бы от кусочка этого лимонного чизкейка", — Laurisimas.
Фото © Reddit / Laurisimas
"Ты ведь завтрак на нас двоих готовишь, правда?" — RuddDuck.
Фото © Reddit / RuddDuck
"Лиллард, мой 3-летний малыш, любит лежать вот так. 14/10 очень хороший плоскокрыс", — dnabindingdomain.
Фото © Reddit / dnabindingdomain
"Посмотрите на мою счастливую крыску, когда я дал ей перекусить макарониной", — carli_elaine.
Фото © Х (Twitter) / carli_elaine
"Кажется, пахнет сыром!" — shibaisthebestboi.
Фото © Imgur / shibaisthebestboi
"Крысы могут быть милыми!" — ratsmakemehappy.
Фото © Х (Twitter) / ratsmakemehappy
Reddit / Laurisimas, ratsmakemehappy