"Не диверсант ли ты часом?": Задержанный в Приморье военный США критиковал НАТО и поздравлял россиян с Днём Победы

Задержанный в Приморье военный США Гордон Блэк критиковал НАТО и политику, проводимую американским лидером Джо Байденом. Об этом узнал телеграм-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с откровенными признаниями военнослужащего.

Задержанный в Приморье военный США Гордон Блэк критиковал НАТО и политику, проводимую американским лидером Джо Байденом. Видео © Telegram / SHOT

"Наши отношения (США и России. — Прим. Life.ru) сейчас не очень хорошие. При Трампе они были лучше <…> Я умаю, что НАТО ведёт себя довольно агрессивно, я, честно, понимаю позицию России. Вы же знаете, что они хотят защитить свою страну?" — говорит американец.

По его словам, Байден не справляется с обязанностями президента США, поэтому нынешняя ситуация в мире при его правлении обострилась. Судя по всему, видео было записано в Корее, так как в ролике он упомянул "пакт против Китая".

Во время проживания военного в корейском городе Пхёнтхэк интересные ролики записывала и его девушка Александра. Судя по ним, можно сделать вывод, что отношения между парой были неоднозначными: в видео девушка называет Блэка пиндосом и интересуется, "не диверсант ли он часом". Также он поздравлял подписчиков россиянки с 9 Мая.

Американский военный поздравлял подписчиков своей девушки, россиянки Александры, с 9 Мая. Видео © Telegram / SHOT