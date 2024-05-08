"Не диверсант ли ты часом?": Задержанный в Приморье военный США критиковал НАТО и поздравлял россиян с Днём Победы
SHOT: Задержанный в Приморье военный США критиковал НАТО и политику Байдена
Задержанный в Приморье военный США Гордон Блэк критиковал НАТО и политику, проводимую американским лидером Джо Байденом. Об этом узнал телеграм-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с откровенными признаниями военнослужащего.
Задержанный в Приморье военный США Гордон Блэк критиковал НАТО и политику, проводимую американским лидером Джо Байденом. Видео © Telegram / SHOT
"Наши отношения (США и России. — Прим. Life.ru) сейчас не очень хорошие. При Трампе они были лучше <…> Я умаю, что НАТО ведёт себя довольно агрессивно, я, честно, понимаю позицию России. Вы же знаете, что они хотят защитить свою страну?" — говорит американец.
По его словам, Байден не справляется с обязанностями президента США, поэтому нынешняя ситуация в мире при его правлении обострилась. Судя по всему, видео было записано в Корее, так как в ролике он упомянул "пакт против Китая".
Во время проживания военного в корейском городе Пхёнтхэк интересные ролики записывала и его девушка Александра. Судя по ним, можно сделать вывод, что отношения между парой были неоднозначными: в видео девушка называет Блэка пиндосом и интересуется, "не диверсант ли он часом". Также он поздравлял подписчиков россиянки с 9 Мая.
Американский военный поздравлял подписчиков своей девушки, россиянки Александры, с 9 Мая. Видео © Telegram / SHOT
Кстати, мать Блэка Мелоди Джонс рассказала американским СМИ, что её сын специально прилетел во Владивосток, чтобы встретиться с девушкой. По её словам, в аэропорту его опрашивали "девять часов". Известно, что американец и россиянка знакомы более года. Они начали встречаться после знакомства в одном из клубов Южной Америки, но позже, осенью 2023 года, после ссоры девушка была депортирована.
Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, хотя должен был напрямую отправиться в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке его ждала 32-летняя возлюбленная. Однако у пары произошёл конфликт, после которого девушка обратилась в полицию по поводу пропажи денег. По нашим данным, Блэк избил спутницу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей. Также известно, что американец неоднократно бил свою девушку-россиянку. Суд в Приморье арестовал его до 2 июля.
Telegram / SHOT