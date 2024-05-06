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6 мая, 20:20

Солдат армии США задержан во Владивостоке по подозрению в воровстве

Военнослужащий армии США задержан во Владивостоке. По данным телеканала NBC, прибывший в Россию из Южной Кореи американец обокрал женщину. Инцидент произошёл ещё 2 мая, рассказали журналистам источники.

Москва уведомила Вашингтон о преступлении гражданина США, сейчас ему оказывается консульская поддержка. Белый дом воздержался от комментариев, переадресовав все вопросы в Пентагон.

"Этот вопрос лучше задать нашим коллегам из Минобороны, но мы знаем об этом деле", — заявил на брифинге координатор по стратегическом коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Журналистка Кеворкова, задержанная за посты о терактах, будет ждать суда в ИВС
Журналистка Кеворкова, задержанная за посты о терактах, будет ждать суда в ИВС

А в Тамбове на днях задержали местного жителя, который планировал совершить теракт по заданию украинских спецслужб. Мужчина собирался подорвать здание областного и арбитражного судов с использованием взрывчатки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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