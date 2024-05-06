Солдат армии США задержан во Владивостоке по подозрению в воровстве

Военнослужащий армии США задержан во Владивостоке. По данным телеканала NBC, прибывший в Россию из Южной Кореи американец обокрал женщину. Инцидент произошёл ещё 2 мая, рассказали журналистам источники.

Москва уведомила Вашингтон о преступлении гражданина США, сейчас ему оказывается консульская поддержка. Белый дом воздержался от комментариев, переадресовав все вопросы в Пентагон.

"Этот вопрос лучше задать нашим коллегам из Минобороны, но мы знаем об этом деле", — заявил на брифинге координатор по стратегическом коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.