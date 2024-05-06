Адепта РДК* поймали у тайника с бомбами для подрыва двух зданий в Тамбове

Сотрудники ФСБ задержали тамбовчанина, который собирался подорвать здания областного и арбитражного судов по заданию от кураторов из спецслужб Украины. Он воодушевлялся на сайте Русского добровольческого корпуса* (РДК). Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание жителя Тамбова. Видео © ЦОС ФСБ

"В Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", — сообщили в ЦОС.

Подозрительный мужчина был обнаружен сотрудниками РЖД, которые проводили обход привокзальной территории. Они заметили, как он кладёт несколько предметов в строительный мусор. Подозреваемый был задержан прибывшим нарядом охраны. Осмотрев одну из заброшенных построек, оперативники из ФСБ нашли его тайник – под грудой строительного хлама былиоспрятано два взрывных устройства кустарного производства. Их уже обезвредили сапёрами.

"Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России", — рассказали представители ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Житель Тамбова был заключён под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ устранили агента военной разведки Украины, который планировал теракты на российской территории. Силовики пытались провести задержание мужчины, прибывшего из Литвы, при изъятии взрывчатки из его тайника, однако он оказал вооружённое сопротивление, после чего был ликвидирован.