Тренированный в Литве диверсант хотел устроить теракты в РФ, но был ликвидирован

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали агента украинской военной разведки, планировавшего совершить ряд терактов на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину, прибывшего из Литвы, пытались задержать при изъятии взрывчатки из тайника, которую он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе Ленобласти. Но он оказал вооружённое сопротивление и был убит.

Установлено, что агент обучался минно-взрывному и стрелковому делу в литовском Пабраде и помимо терактов хотел воевать на стороне ВСУ. В его телефоне нашли переписку с куратором, из которой следует, что боевики также планировали теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычного населения Прибалтики.

Например, ликвидированный собирался поджечь кинотеатр в Риге. Целью акций было желание "полностью искоренить всё русское" в регионе. Однако у него были преступные планы и на нашу страну.

"Установлено, что по команде ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны. — Прим. Life.ru) Украины диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтёрского центра в Санкт-Петербурге", — добавили в ФСБ.