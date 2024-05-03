ФСБ задержала в ЛНР женщину за передачу Киеву координат для удара по Антрациту
В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, передавшую Киеву координаты для удара по Антрациту. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Женщина призналась, что передала данные руководству Луганской областной администрации, назначенному украинскими властями. Она прямо заявила, что в городе есть много детских, спортивных объектов и жилых домов, и если по ним нанесут удар, то "пострадает очень много людей". Помимо этого задержанная предоставила координаты рынка в центре города, где также располагаются административные и учебные учреждения, и мест дислокации ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, передававшего Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Мужчине грозит вплоть до пожизненного.
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