Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Антитеррористической комиссии. Мужчина сам связался с противником и понимал, что переданная им информация может быть использована против безопасности РФ, в том числе при проведении "акций прямого воздействия".