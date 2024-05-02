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2 мая, 05:28

ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку

УФСБ: Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Антитеррористической комиссии. Мужчина сам связался с противником и понимал, что переданная им информация может быть использована против безопасности РФ, в том числе при проведении "акций прямого воздействия".

ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую разведку. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

"По заданию кураторов приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморья", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", мужчине грозит внушительный срок — вплоть до пожизненного. Его заключили под стражу. На видео — момент задержания.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который действовал в сговоре с организацией, подконтрольной Минобороны Украины. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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