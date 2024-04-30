ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами

ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с организацией, подконтрольной Минобороны Украины. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель краевого управления федерального ведомства.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в Интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации", — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).