ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами
ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с организацией, подконтрольной Минобороны Украины. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель краевого управления федерального ведомства.
"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в Интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации", — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
Ранее ФСБ сорвала планы неонацистской группировки, готовившей теракт под Волгоградом. В качестве объектов для атаки рассматривались один из отделов полиции в городе Волжском, местный военкомат, пункты общественного питания и другие места массового скопления людей.
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