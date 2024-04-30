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30 апреля, 01:57

ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами

ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с организацией, подконтрольной Минобороны Украины. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель краевого управления федерального ведомства.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в Интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации", — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

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Ранее ФСБ сорвала планы неонацистской группировки, готовившей теракт под Волгоградом. В качестве объектов для атаки рассматривались один из отделов полиции в городе Волжском, местный военкомат, пункты общественного питания и другие места массового скопления людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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